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अहमदाबादमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट; 5 जण ठार, अनेक जण जखमी

या स्फोटात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.

In Ahmedabad 5 people died after fire incident in Illegal Fire cracket factory
अहमदाबादमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट; 5 जण ठार, अनेक जण जखमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 7:15 PM IST

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अहमदाबाद : गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये एका बेकायदेशीर फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटामुळं एक मोठी दुर्घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या स्फोटात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. ही घटना अहमदाबादमधील रामोल भागातील आरएएफ कॅम्पच्या मागे असलेल्या मेहमादपुरा इथं घडली.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाला असून नऊ जण जखमी झाले आहेत. कारखान्यात स्फोट झाल्यानंतर आग लागली. यानंतर जवळच्या आरएएफ कॅम्पमधील जवान मदतीसाठी घटनास्थळी धावून आले. याव्यतिरिक्त, स्थानिक पोलीस आणि अहमदाबाद महानगरपालिकेची अग्निशमन पथकंही तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. आग आता नियंत्रणात आणण्यात आली असून, रामोल पोलीस स्फोटक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करतील.

पोलीस उपायुक्त (झोन 6) भागीरथ गढवी यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "घटनेनंतर जखमींना मणीनगर येथील एलजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. एलजी रुग्णालयात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे आणि चार जणांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. काहींना गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमींमध्ये दोन महिला आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे. त्यांची ओळख पटलेली नाही किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचाही अद्याप शोध लागलेला नाही, मात्र मृतांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचं प्रयत्न सुरू आहेत," असं भागीरथ गढवी यांनी सांगितलं.

आरएएफ कॅम्पच्या मागे फटाक्यांचा एक अवैध कारखाना चालवला जात होता, असं जेसीपी (सेक्टर 2) जयपाल सिंह राठोड यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "हा कारखाना मेहुल डोडिया नावाच्या व्यक्तीकडून चालवला जात होता, ज्याचा परवाना यापूर्वीच रद्द करण्यात आला होता. रामोल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यामध्ये सदोष मनुष्यवधाचा आणि कायद्यातील इतर संबंधित कलमांचा समावेश असेल," असं राठोड यांनी सांगितलं.

मृतांबद्दल मोदींनी व्यक्त केलं दुःख : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फटाक्यांच्या कारखान्यातील दुर्घटनेतील मृतांबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, "...या दुःखद प्रसंगी पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत, यासाठी मी प्रार्थना करतो. स्थानिक प्रशासन बाधितांना सर्वतोपरी मदत करत आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (PMNRF) प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले जाकील. जखमींना 50 हजार रुपये दिले जातील."

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TAGGED:

अहमदाबाद
फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट
गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू
अनेक जण जखमी
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