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गुजरातमध्ये कार आणि ट्रकच्या धडकेत पाच जण ठार, दोघे गंभीर जखमी

अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना उपचारासाठी तातडीनं मोरबी आणि राजकोट येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

Surendranagar: 5 people from Ranchhodgarh died after a car crashed into a dumper near halvad
गुजरातमध्ये कार आणि ट्रकच्या धडकेत पाच जण ठार, दोघे गंभीर जखमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 2:32 PM IST

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सुरेंद्रनगर (गुजरात) : गुजरातच्या सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात डंपर ट्रक आणि कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून दोघे जखमी झाले आहेत. याबाबत पोलिसांनी सांगितलं की, सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातील हलवाद तालुक्यात चरडवा आणि आंदरना गावाजवळ एका डंपरला कारची जोरात धडक बसली. या अपघातात रणछोडगड गावातील तालुका पंचायत सदस्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना उपचारासाठी तातडीनं मोरबी आणि राजकोट येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

पाच जणांचा जागीच मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, रणछोडगड गावातील दिलीप भगवानभाई दाधैय्या यांचा 24 वर्षीय मुलगा परेश हलवदहून परत येत असताना मानसरजवळ त्याची बाईक घसरून अपघात झाला. ही घटना कळताच त्याचे वडील दिलीप आणि गावातील इतर नेते कारनं हलवद रुग्णालयात पोहोचले, त्यानंतर त्यांनी जखमी परेशला पुढील उपचारांसाठी कारमध्ये बसवले आणि ते मोरबीकडे निघाले. त्यावेळी महामार्गावर चरडवा गावाजवळ त्यांची कारनं डंपरला मागून धडक दिली. या अपघातात सुरेश विसाभाई सिहोरा (45), विराम भीमाभाई दधई (28), परेश दिलीपभाई दधई (24), प्रेमजीभाई शंकरभाई दधई (तालुका पंचायत सदस्य, हलवद) आणि भरतभाई प्रेमजीभाई दधई हे जागीच ठार झाले.

अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर : रणछोडगड ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच प्रकाश अमीरभाई दाधैया आणि दिलीपभाई भगवानभाई दाधैया हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी मोरबी आणि राजकोट इथं पाठवण्यात आलं आहे. या अपघातामुळं रणछोडगड गावावर शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, हलवद तालुका पोलीस निरीक्षक आर. टी. व्यास यांनी सांगितलं की, "हलवद तालुका पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. त्यांनी प्राथमिक माहिती गोळा केली असून, कार डंपरला धडकल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमधून समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे."

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गुजरात
पाच जण ठार
दोघे गंभीर जखमी
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