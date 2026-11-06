आसाममध्ये 'ऑइल इंडिया'च्या टँक फार्ममध्ये भीषण आग आणि स्फोट; 5 जण जखमी
या घटनेत पाच कामगार जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Published : November 6, 2026 at 1:55 PM IST
दिब्रुगड : शुक्रवारी आसाममधील दिब्रुगड जिल्ह्यातील तेंगाखाट येथील ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या (OIL) इंटरमीडिएट टँक फार्ममध्ये (ITF) स्फोट होऊन लागली आग लागली. या घटनेत पाच कामगार जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, कारखान्यात एक व्हॉल्व्ह ऑपरेट करताना हा स्फोट झाला.
दरम्यान, ही घटना कारखान्याच्या कच्च्या तेलाच्या साठवणूक क्षेत्रात घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाच कामगार जखमी झाले आहेत. कारखान्याच्या कच्च्या तेलाच्या साठवणूक विभागात आग लागली. जखमींची ओळख तापस गोगोई, शैलेन गोगोई, कुमुद गोगोई, गुलाब दत्ता आणि इंद्रा गोगोई अशी पटली आहे. त्यांना गंभीर अवस्थेत आसाम मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये (AMCH) दाखल करण्यात आलं आहे.
#WATCH | Dibrugarh, Assam | Atleast five workers were injured in a fire at the Oil Intermediate Tank Farm (ITF) of Oil India Limited (OIL) at Tengakhat in Dibrugarh district this morning Kamal Phukan, Area Manager, Spectoron Engineers Pvt Ltd, says, "During technical work, a fire broke out and around five people were injured. They have been brought to the Assam Medical College and Hospital here. I have no information about any death."— ANI (@ANI) November 6, 2026
या घटनेत पाच कामगार जखमी झाले असून, त्यांना उपचारांसाठी दिब्रुगड येथील आसाम मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आहे, असं स्पेक्ट्रॉन इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे एरिया मॅनेजर कमल फुकन यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "तांत्रिक कामादरम्यान आग लागली आणि त्यात पाच जण जखमी झाले आहेत. त्यांना येथील आसाम मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. माझ्याकडे कोणाच्याही मृत्यूविषयी माहिती नाही."
या घटनेतील जखमींना उपचारासाठी दिब्रुगढ येथील आसाम मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, हे वृत्त लिहीपर्यंत आग नियंत्रणात आली नव्हती. या घटनेत आणखी अनेक जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. स्फोटाचे कारण आणि जखमींच्या प्रकृतीबाबत अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.
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