आई-वडील निरक्षर, पण मुलं घेतायेत वैद्यकीय शिक्षण; एका आदिवासी कुटुंबातील प्रेरणादायी कहाणी!
घरातील सर्वच मुलं वैद्यकीय क्षेत्रात उतल्यामुळं संपूर्ण परिसरात त्यांचीच चर्चा आहे.
Published : September 17, 2026 at 3:29 PM IST
फुलबानी (कंधमाल) : बुरसी प्रधान फक्त दुसरीपर्यंतच शिकले, तर त्यांच्या पत्नी अनुसूया यांना कधीच शाळेत जाण्याची संधी मिळाली नाही. मग, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचं काय होणार? ते कधी आपलं शिक्षण पूर्ण करू शकतील का? याचं उत्तर शक्यतो तुमच्याकडे नकारात्मकच असेल. मात्र, बुरसी आणि अनुसूया यांना पाच मुलं असून सर्वजण वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. सर्वात मोठ्या मुलानं एमबीबीएस (MBBS) पदवी पूर्ण केली आहे. दरम्यान, घरातील सर्वच मुलं वैद्यकीय क्षेत्रात उतल्यामुळं संपूर्ण परिसरात त्यांचीच चर्चा आहे.
यशाची प्रेरणादायी कहाणी : ओडिशाच्या कंधमाल जिल्ह्यातील एका दुर्गम गावात घडलेली ही यशाची एक दुर्मीळ आणि प्रेरणादायी कहाणी आहे. अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असूनही आपल्या मुलांना सर्वोत्तम शिक्षण देण्याचा दृढ निश्चय करणाऱ्या बुरसी आणि अनुसूया या गरीब आदिवासी दाम्पत्यानं आपल्या पाचही मुलांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास सक्षम केलं आहे. दरम्यान, डारिंगबाडी ब्लॉकमधील सिकाबादी गावातील या पाच भावंडांनी गरिबी, मर्यादित संसाधनं आणि असंख्य अडचणींनी भरलेला प्रवास यशस्वीपणे पार केला आहे. त्यांची ही कामगिरी केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण परिसरासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे.
मोठ्या मुलाचं एमबीबीएस पूर्ण : "आम्ही स्वतः शिक्षणापासून वंचित राहिलो, पण आम्हाला शिक्षणाचं महत्त्व समजलं होतं. परिस्थिती कितीही कठीण झाली, तरी आर्थिक अडचणींमुळं आम्ही आमच्या मुलांच्या शिक्षणात कधीही खंड पडू दिला नाही," असं अभिमानानं बुरसी आणि अनुसूया सांगतात. सर्वात मोठा मुलगा बिभीषण प्रधान यानं कोरापुट येथील हुतात्मा लक्ष्मण नायक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातून एमबीबीएस पूर्ण केलं असून, तो कुटुंबातील पहिला डॉक्टर सदस्य ठरला आहे. सध्या तो याच संस्थेत आपली इंटर्नशिप करत आहे. त्याच्या या यशामुळं त्याच्या धाकट्या भावंडांसाठी एक नवीन मार्ग खुला झाला.
दुसरी मुलगी एमबीबीएस शिकतेय : मोनालिसा प्रधान हिनं बिभीषण याच्याच पावलावर पाऊल टाकलं असून, ती सध्या त्याच मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. तर कुटुंबातील एसारिया प्रधान, सुनेमी प्रधान आणि मीनाक्षी प्रधान या तिन्ही मुलांनी यंदा 'नीट' (NEET) परीक्षा उत्तीर्ण केली असून त्यांना अनुक्रमे कालाहांडी, बलांगीर व कोरापुट येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला. त्यांनी आपलं वैद्यकीय शिक्षण सुरू केलं आहे. त्यामुळं बुरसी आणि अनुसूया यांच्या कुटुंबातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांची एकूण संख्या पाच झाली आहे. यामुळं कुटुंबात आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळतं.
कुटुंबीयांना वाटतेय 'या' गोष्टीची चिंता : दरम्यान, मुलांच्या या यशामागे त्यांच्या पालकांचे अनेक वर्षांचे त्याग, मुलांची सातत्यपूर्ण मेहनत आणि गरिबी आपलं भविष्य ठरवू शकणार नाही, हा दृढ विश्वास आहे. मात्र, कुटुंबाच्या आनंदासोबत एक चिंताही आहे. तीनही मुलं एकाच वेळी वैद्यकीय शिक्षण सुरू करत असल्यानं, त्याचा खर्च कसा परवडेल, याची चिंता बुरसी आणि अनुसूया यांना वाटते. "सर्व मुलांच्या आर्थिक गरजा कशा भागवायच्या याची मला काळजी वाटते. पण त्यांची स्वप्नं सत्यात उतरण्याआधी आम्ही ती संपू देणार नाही," असं अनुसूया म्हणतात.
हेही वाचा :
- EPFO बाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 15 हजारांची वेतन मर्यादा आता 25 हजार, लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
- नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 'सेमीकॉन इंडिया 2026'चे उद्घाटन; म्हणाले, "अर्थव्यवस्था वाढतेय अन् जगाचा विश्वासही..."
- "पारदर्शकता, विश्वास आणि कार्यक्षमता, हीच रामोजी फिल्म सिटीची जमेची बाजू", TIFF मध्ये चेरुकुरी किरण आणि विजयेश्वरी यांची उपस्थिती