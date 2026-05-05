हरियाणातील रस्ते अपघातात 5 जणांचा मृत्यू, उत्तर प्रदेशातील 4 पोलिसांचा समावेश; अपहरण प्रकरणातील छाप्यासाठी पथक 'नूह'मध्ये दाखल
उत्तर प्रदेशातील जालौन येथून आलेले एक पोलीस पथक अपहरण प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात छापा टाकण्यासाठी हरियाणातील नूह येथे आले होते.
Published : May 5, 2026 at 3:24 PM IST
नूह : मंगळवारी नूह येथील केएमपी (KMP) द्रुतगती महामार्गावर एक भीषण रस्ते अपघात घडला. या अपघातात एकूण पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला; मृतांमध्ये उत्तर प्रदेशातील दोन उपनिरीक्षक (Sub-Inspectors), दोन पोलीस शिपाई आणि तक्रारदाराचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील जालौन येथून आलेले एक पोलीस पथक अपहरण प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात छापा टाकण्यासाठी हरियाणातील नूह येथे आले होते. या पथकात उपनिरीक्षक मोहित यादव, उपनिरीक्षक सत्यभान, दोन पाळत ठेवणाऱ्या पथकातील (surveillance) पोलीस शिपाई आणि या प्रकरणातील तक्रारदार यांचा समावेश होता.
नूह येथील रस्ते अपघात : मिळालेल्या माहितीनुसार, आपली मोहीम पूर्ण करून परतत असताना हा अपघात घडला. हा अपघात कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) द्रुतगती महामार्गावरील धुलावट टोल प्लाझाजवळ सकाळी साधारण 10.30 वाजता झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि मदत पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने पोलिसांनी वाहनात अडकलेले मृतदेह बाहेर काढले आणि शवविच्छेदनासाठी सामान्य रुग्णालयात पाठवले.
नूह अपघातात 5 पोलिसांचा मृत्यू : स्थानिक प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, ती स्कॉर्पिओ कार पलवलच्या दिशेने प्रवास करत होती. वाहनाच्या चालकाने दुसऱ्या एका वाहनाला ओव्हरटेक (पुढे जाण्याचा) करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, या प्रयत्नादरम्यान कारवरील नियंत्रण सुटले आणि ती आपल्या पुढे जाणाऱ्या वाहनावर जोरात जाऊन आदळली. ही धडक इतकी भीषण होती की स्कॉर्पिओ कारचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आणि त्यातील पाचही प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह वाहनाच्या चक्काचूर झालेल्या अवशेषांमध्ये अत्यंत वाईट रीतीने अडकले होते, ज्यामुळे त्यांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस आणि मदत पथकांना खूप परिश्रम घ्यावे लागले.
पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला : ताऊरू सदर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) शीशराम यादव यांच्या माहितीनुसार, "या अपघातात मृत्युमुखी पडलेले व्यक्ती हे उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील कर्मचारी होते, जे जालौन जिल्ह्यात कार्यरत होते. या संदर्भात उत्तर प्रदेशातील जालौन जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांशी (SP) देखील संपर्क साधण्यात आला आहे. प्राथमिक अहवालांनुसार, अतिवेग आणि दुसऱ्या वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात घडला असावा. प्रशासनाने वाहनचालकांना महामार्गावर सावधगिरीने वाहन चालवण्याचे आणि वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केलंय."