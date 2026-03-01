ETV Bharat / bharat

भारतातील 444 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द, लाखो प्रवासी अडकले

भारतातील 850 हून अधिक उड्डाणांवर परिणाम झालाय आणि प्रवाशांना तिकिटांचे पैसे परत करावे लागत असून, प्रवाशांची गैरसोय वाढलीय. रविवारी 444 उड्डाणे रद्द करण्यात आलीत.

444 international flights cancelled
भारतातील 444 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 1, 2026 at 10:10 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 10:27 AM IST

नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका/इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धानं जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडालीय. अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी हल्ल्यांनंतर इराणसह 11 देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केलंय, ज्यामुळे भारतातील 850 हून अधिक उड्डाणांवर परिणाम झालाय आणि प्रवाशांना तिकिटांचे पैसे परत करावे लागत असून, प्रवाशांची गैरसोय वाढलीय. रविवारी 444 उड्डाणे रद्द करण्यात आलीत.

इराण-अमेरिका/इस्रायल युद्ध : अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी हल्ल्यांनंतर मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचलाय, ज्यामुळे अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केलंय. यामुळे जागतिक हवाई वाहतूक गंभीरपणे विस्कळीत झालीय आणि भारतातील देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर लक्षणीय परिणाम झालाय. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या मते, इराण आणि मध्य पूर्वेच्या काही भागात लागू केलेल्या हवाई निर्बंधांमुळे शनिवारी 410 भारतीय देशांतर्गत विमान कंपन्या रद्द करण्यात आल्यात, तर 1 मार्च रोजी 444 उड्डाणे रद्द होण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच 850 हून अधिक उड्डाणे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

इराणकडून प्रत्युत्तर म्हणून क्षेपणास्त्र हल्ले : अमेरिका आणि इस्रायलने अनेक इराणी तळांवर हल्ला केला, तेव्हा ही संकटाची सुरुवात झाली, ज्यामुळे इराणला प्रत्युत्तर म्हणून क्षेपणास्त्र हल्ले करावे लागले. परिणामी, इराण, इराक, कुवेत, बहरीन, कतार, इस्रायल, जॉर्डन, लेबनॉन, सौदी अरेबिया, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले किंवा मर्यादित ठेवले. Flightradar24 सारख्या ट्रॅकिंग सेवांनुसार, या भागातील हवाई वाहतूक अक्षरशः ठप्प झालीय, ज्यामुळे दुबई, दोहा आणि अबू धाबी यांसारख्या प्रमुख हब विमानतळांवर परिणाम झाला.

लाखो प्रवासी अडकले : जगभरातील हजारो उड्डाणे रद्द करण्यात आलीत किंवा वळवण्यात आली, ज्यामुळे लाखो प्रवासी अडकले. भारतात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) तात्काळ कारवाई केली आणि भारतीय विमान कंपन्यांना 2 मार्चपर्यंत 11 देशांच्या (इराण, इस्रायल, लेबनॉन, UAE, सौदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवेत आणि कतार) हवाई क्षेत्र टाळण्याचा सल्ला दिला. या सल्ल्यानुसार, इंडिगो, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एअर आणि स्पाइसजेट यांसारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांनी मध्य पूर्वेतील त्यांच्या उड्डाणे स्थगित केलीत.

उत्तर अमेरिकेतील अनेक उड्डाणांवरही परिणाम : युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील अनेक उड्डाणांवरही परिणाम झाला, कारण ही हवाई क्षेत्रे नियमित मार्गांवर वापरली जातात, ज्यामुळे उड्डाणांचा वेळ वाढतो आणि इंधनाचा वापर जास्त होतो. सुरक्षा आणि ऑपरेशनल नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) विमान कंपन्यांशी सतत समन्वय राखलाय. गर्दी व्यवस्थापनासाठी प्रमुख विमानतळांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आलंय. प्रवाशांना मदत करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी तैनात आहेत.

28 फेब्रुवारीला एअरसेवा पोर्टलवर 216 तक्रारी : नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचा प्रवासी सहाय्य नियंत्रण कक्ष (PACR) सक्रिय आहे. 28 फेब्रुवारीला एअरसेवा पोर्टलवर 216 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 105 त्याच दिवशी सोडवण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रभावित प्रवाशांना मदत मिळाली. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या विमान कंपनीकडे त्यांच्या विमानाच्या स्थितीची खातरजमा करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विमान कंपन्यांनी प्रभावित प्रवाशांना वेळापत्रक बदलण्याचा किंवा तिकिटांचे पैसे परत करण्याचा पर्याय दिला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जर तणाव कायम राहिला तर हवाई प्रवासावर अधिक परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः भारतापासून आखाती देश, युरोप आणि अमेरिकेच्या मार्गांवर.

Last Updated : March 1, 2026 at 10:27 AM IST

संपादकांची शिफारस

