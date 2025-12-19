41 नक्षलवाद्यांचं तेलंगाणात आत्मसमर्पण: डीजीपी शिवधर रेड्डी म्हणाले 'आतापर्यंत 509 नक्षलवाद्यांनी टाकली शस्त्रं'
तेलंगाणातील जहाल 41 नक्षलवाद्यांनी पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांच्यापुढं आज आत्मसमर्पण केलं. या जहाल नक्षलवाद्यांनी 24 शस्त्रही पोलिसांच्या हवाली केलं.
Published : December 19, 2025 at 8:42 PM IST
हैदराबाद : तेलंगाणामधील कुख्यात 41 नक्षलवाद्यांनी पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांच्यापुढं आत्मसमर्पण केलं. यात कामारेड्डी इथला राज्य समिती सचिव एर्रागोल्ला रवी उर्फ संतोष, मंचरियालचा कनिकारपू प्रभंजन, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील सहा विभागीय समिती सदस्य आणि दोन सेंट्रल व्हिजन कमांडर्स यांचा समावेश आहे. उर्वरित सर्व नक्षलवादी छत्तीसगडचे आहेत, अशी माहिती पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी दिली. "आत्मसमर्पणाच्या वेळी नक्षलवाद्यांनी 24 शस्त्रं पोलिसांच्या हवाली केली. यावर्षी आतापर्यंत 509 जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे," अशी माहिती तेलंगाणा पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी दिली. यावेळी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
नक्षलवाद्यांना नवीन प्रदेशात जाण्याचे आदेश : "नक्षलवाद्यांना केंद्रीय समितीकडून 31 मार्च 2026 पर्यंत नवीन भागात जाण्याचे आदेश मिळाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. अपरिचित भागात जाण्याची अडचण, जीवनावश्यक वस्तूंचा वेळेवर पुरवठा न होणं आणि प्रमुख नेत्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे खालच्या स्तरावरील नक्षलवादी पुढं येऊन आत्मसमर्पण करण्यास प्रवृत्त झाले," अशी माहितीही तेलंगाणा पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी दिली.
"सीपीआय माओवादी पक्षाच्या 41 भूमिगत नक्षलवाद्यांनी 24 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केलं. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांनी एक एलएमजी, 3 एके-47 रायफल्स, 5 एसएलआर रायफल्स, 7 इन्सास रायफल्स, 1 बीजेएल ग्रेनेड लाँचर, चार .303 रायफल्स, एक सिंगल-शॉट रायफल आणि 2 एअर गन, अशी एकूण 24 शस्त्रं पोलिसांच्या हवाली केली. 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी पोलीस स्मृती दिनानिमित्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर त्यांनी सरकारसमोर आत्मसमर्पण केलं." - शिवधर रेड्डी, तेलंगणा डीजीपी
आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांवर इतक्या कोटींचं बक्षीस : "आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना त्यांच्या पदानुसार सरकार आर्थिक भरपाई देईल. आत्मसमर्पण केलेल्या 41 नक्षलवाद्यांवर 1.46 कोटी रुपयांचं बक्षीस होतं. त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देय असलेली भरपाई दिली जाईल. त्या प्रत्येकाला तातडीची मदत म्हणून 25,000 रुपये दिले जातील. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना त्यांच्या संबंधित राज्य सरकारच्या ताब्यात दिलं जाईल," असंही पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी यावेळी सांगितलं.
ऑस्ट्रेलियातील दहशतवादी हल्ल्याचा हैदराबादशी संबंध नाही - डीजीपी : "ऑस्ट्रेलियातील बाँडी बीचवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेवरही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, गोळीबार करणारा साजिद अक्रम हा हैदराबादचा असला तरी, या दहशतवादी घटनेचा आणि हैदराबादचा कोणताही संबंध नाही. 1998 मध्ये रोजगारासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेलेला साजिद अक्रम सहा वेळा भारतात आला. ऑस्ट्रेलियामध्ये एका युरोपियन महिलेशी लग्न केल्यानंतर तो 1998 मध्ये एकदा आपल्या पत्नीसोबत हैदराबादला आला. तो 2004 मध्ये आणि फेब्रुवारी 2009 मध्ये पुन्हा आला. जून 2011 मध्ये आणि मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी 2016 मध्ये तो पुन्हा भारतात आला. तो आपल्या आई आणि बहिणीला भेटण्यासाठी 2022 मध्ये शेवटचा भारतात आला होता, असं पोलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी सांगितलं. बॉन्डी बीचवरील दहशतवादी हल्ल्यात 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
