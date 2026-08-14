जनगणना 2027: 40 प्रश्न अधिसूचित, जात आणि कोविड लस कुठे घेतली याची माहिती आवश्यक
लोकांनी कोविड 19 लस कुठे घेतली याबद्दलची माहिती देखील गोळा केली जाणार आहे. ही जनगणना स्वतंत्र भारताची पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल.
Published : August 14, 2026 at 1:07 PM IST
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शुक्रवारी जनगणना 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्यात (लोकसंख्या गणना) विचारले जाणारे अंदाजे 40 प्रश्न अधिसूचित करणारी अधिसूचना जारी केली. स्वतंत्र भारतात प्रथमच या प्रश्नांमध्ये जात, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. लोकांनी कोविड 19 लस कुठे घेतली याबद्दलची माहिती देखील गोळा केली जाणार आहे. ही जनगणना स्वतंत्र भारताची पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल.
कोविड 19 लसीकरणाचे ठिकाण याचा प्रश्नांमध्ये समावेश : रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दहाव्या प्रश्नात "अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST)/जात" विचारले जाणार आहेत. गणक उत्तरदात्याची जात मोकळ्या रकान्यात जशीच्या तशी नोंदवतील. जुलै 2026 मध्ये 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्वचाचणीच्या आधारे ही कार्यपद्धती स्वीकारण्यात आली. याव्यतिरिक्त सरकारने या नवीन फॉर्ममध्ये धर्म, मातृभाषा (आणि इतर भाषा), साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरतेची स्थिती, व्यवसाय (आर्थिक हालचाली, पेशा, उद्योग/व्यापार/सेवेचे स्वरूप, कामगारांचा वर्ग), मुलांची संख्या (विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि विभक्त महिला, जिवंत मुले, आतापर्यंत जन्मलेली मुले आणि गेल्या वर्षभरात जन्मलेली मुले) आणि कोविड 19 लसीकरणाचे ठिकाण यावर प्रश्नांचा समावेश केला आहे.
प्रश्नावलीमध्ये मूलभूत लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील समाविष्ट : या नवीन फॉर्ममधील ओळख माहितीमध्ये बँक खात्यांची एकूण संख्या, मोबाईल क्रमांक (उपलब्ध असल्यास), आधार क्रमांक (उपलब्ध असल्यास), मतदार ओळखपत्र क्रमांक (उपलब्ध असल्यास), पासपोर्ट क्रमांक (भारतीय पासपोर्ट धारक असल्यास), आणि वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) उपलब्ध असणे यांचा समावेश आहे. या फॉर्ममधील प्रश्नांचे मुख्य प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत. प्रश्नावलीमध्ये मूलभूत लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील समाविष्ट आहेत. नाव, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, जन्मतारीख आणि वय, वैवाहिक स्थिती, विवाहाच्या वेळी वय, जोडीदाराचे नाव, घोषित राष्ट्रीयत्व, धर्म, जात/जमात, वडील आणि आईचा तपशील (अपंगत्व), शिक्षण आणि कौशल्ये, भाषा, आर्थिक क्रियाकलाप, स्थलांतर (जन्मस्थान, शेवटचे निवासस्थान, स्थलांतराचे कारण, कालावधी, कायमचा पत्ता), आणि महिलांसाठी प्रजननक्षमतेची माहिती.
बर्फाच्छादित प्रदेशात 1 सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू होणार : जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2027 ची जनगणना लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि डोंगराळ राज्य उत्तराखंड येथील बर्फाच्छादित आणि असामान्यपणे थंड प्रदेशात 1 सप्टेंबर रोजी सुरू होईल आणि 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. यापूर्वी, लोकांना 17 ते 31 ऑगस्टपर्यंत त्यांची माहिती ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सुविधा दिली जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, या माहितीमुळे धोरणनिर्मिती, सार्वजनिक सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष्यित करणे आणि सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचे व्यापक चित्र मिळण्यास मदत होईल. देशाच्या उर्वरित भागात जनगणनेचे काम फेब्रुवारी 2027 मध्ये सुरू होईल. हे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात घरे आणि संबंधित मालमत्तेची माहिती गोळा केली जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची जनसांख्यिकीय आणि सामाजिक, आर्थिक माहिती देखील नोंदवली जाणार आहे.
गणक घरोघरी जाऊन किंवा स्वयं-गणना पोर्टलद्वारे माहिती गोळा करणार : जनगणना कायद्यानुसार, वैयक्तिक माहिती गोपनीय राहील आणि तिचा वापर कायदेशीर पुरावा किंवा सरकारी फायद्यासाठी केला जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. ही अधिसूचना जनगणना कायदा, 1948 अंतर्गत जारी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, गणक घरोघरी जाऊन किंवा स्वयं-गणना पोर्टलद्वारे माहिती गोळा करतील.
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