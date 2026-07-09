पश्चिम बंगालमधील बारुईपूर हिंसाचारप्रकरणी आतापर्यंत 40 जणांना अटक
या प्रकरणी सर्व आरोपींना बारुईपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली, असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
Published : July 9, 2026 at 3:22 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील बारुईपूर येथील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या संदर्भात जमावाकडून केलेली मारहाण, हिंसाचार, तोडफोड आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याप्रकरणी बुधवारी 22 जणांना अटक करण्यात आली असून, या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 40 जणांना अटक झाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सर्व आरोपींना बारुईपूर न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली, असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
200 जणांची ओळख पटली : मंगळवारी बारुईपूरच्या दौऱ्यावर असताना, राज्याचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितलं की, या घटनेनंतर उसळलेल्या जमावाच्या हिंसाचारात सहभागी असलेल्या सुमारे 200 जणांची ओळख पटली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील इतर आरोपींना अटक करण्यासाठी सध्या छापे टाकले जात आहेत. दरम्यान, बारुईपूरमध्ये 12 वर्षांच्या मुलीवर कथित बलात्कार आणि तिची हत्या झाल्याची घटना घडली होती. ती मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तिचा मृतदेह एका तलावात सापडला होता.
आरोपींना पकडण्याची मोहीम : या घटनेनंतर जमावानं हिंसाचार केला. तसंच पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला, पोलीस छावणीची तोडफोड करण्यात आली आणि रेल्वे रुळ उखडण्यात आले. याशिवाय, जमावानं बलात्कार आणि खुनाच्या एका प्रकरणातील संशयित असलेल्या इंद्रजित मंडल नावाच्या तरुणालाही मारहाण करून त्याची हत्या केली. दरम्यान, हिंसाचार प्रकरणी तपास सुरू केल्यानंतर, पोलिसांनी सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेले अनेक व्हिडिओ फुटेज गोळा केले. तपासाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या फुटेजच्या विश्लेषणातून आरोपींची एकेक करून ओळख पटवली जात आहे. तसंच आरोपींना पकडण्याची मोहीम अजूनही सुरू असल्याचे पोलिसांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून पीडित कुटुंबाला मदतीचं आश्वासन : दरम्यान, अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पीडित कुटुंबाला मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. त्यांनी 7 जुलै रोजी बारुईपूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यानंतर, जमावाच्या मारहाणीत ठार झालेला इंद्रजित मंडल निर्दोष असून त्याला न्याय मिळेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा दिली जाईल आणि हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. तसंच जमावाकडून झालेल्या मारहाणीच्या घटनेमागे जातीय द्वेषभावनेची शक्यता तपासली जात असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
चकमक प्रकरणाचा तपास सीआयडीनं घेतला हाती : बारुईपूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पोलीस चकमकीत ठार झाला. याप्रकरणी प्रशासनानं कारवाईला सुरुवात केली आहे. आता सीआयडी या चकमकीचा तपास करणार आहे. या घटनेच्या प्रत्येक पैलूचा तपास करण्यासाठी अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. सूत्रांनुसार, भवानी भवननं घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सर्व पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे. ज्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या गोळीमुळं प्रभास मंडल ठार झाला, त्याचीही तपास अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे चौकशी केली आहे.
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