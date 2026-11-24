कन्नौजमध्ये भीषण रस्ते अपघात; शाळेच्या बसला ट्रकची धडक, 4 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
या अपघातात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, 32 जण जखमी झाले आहेत.
Published : November 24, 2026 at 4:33 PM IST
कन्नौज : उत्तर प्रदेशात कन्नौज जिल्ह्यातील आग्रा-लखनौ द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास एका उभ्या असलेल्या शाळेच्या बसला भरधाव ट्रकनं मागून धडक दिली. या अपघातात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, 32 जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचा समावेश आहे. जखमींवर वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, ही शालेय बस विद्यार्थ्यांना कौशांबीहून मथुरेला घेऊन गेली होती. तेथून परत येत असताना हा अपघात झाला.
4 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू : कन्नौजचे पोलीस अधीक्षक विनोद कुमार यांनीही या अपघाताबाबत माहिती दिली आहे. "बस काही काळापासून द्रुतगती मार्गाच्या कडेला उभी असताना एका भरधाव ट्रकनं तिला धडक दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि सर्व जखमींना वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केलं. तसंच चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे," असं कन्नौजचे पोलीस अधीक्षक विनोद कुमार यांनी सांगितलं. दरम्यान अपघाताची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री आणि इतर प्रशासकीय अधिकारीही जखमी विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी डॉक्टरांना सर्वोत्तम शक्य उपचार देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अपघाताचा तपास सुरू : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांची ओळख आर्यन चौरसिया (वय 14, प्रेम कुमार चौरसिया यांचा मुलगा), रझीउल्ला (वय 16, शमीउल्ला यांचा मुलगा), तसंच अरमान (वय 17) आणि झैद मिर्झा (वय 17, दोघेही रियाझ अहमद यांची मुलं) अशी पटली आहे. हे सर्व कौशांबीचे रहिवासी होते. तर जखमी झालेल्या काही मुलांची आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं वृत्त आहे. या अपघाताबाबत कुटुंबीयांना माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, पोलिसांनी या अपघाताचा तपास सुरू केला आहे.
रस्ते अपघातात चार मित्रांचा मृत्यू : दरम्यान, दुसरीकडे सोमवारी संध्याकाळी रामपूरच्या शाहजहाननगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या एका रस्ते अपघातात चार मित्रांचा मृत्यू झाला. मोरादाबादहून सीतापूरला घरी परतणाऱ्या चार मित्रांना घेऊन जाणारी बोलेरो गाडी नियंत्रणाबाहेर जाऊन उड्डाणपुलावरून खाली कोसळली. त्यातील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चौथ्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे.
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