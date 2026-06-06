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केरळमध्ये मुसळधार पाऊस, पाच जिल्ह्यांत रेड अलर्ट, चार जणांचा मृत्यू

हवामान विभागानं कासारगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड आणि मलप्पुरम जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे.

4 Dead As Heavy Rain Batters Kerala; IMD Issues Red Alert In Five Districts
केरळमध्ये मुसळधार पाऊस, पाच जिल्ह्यांत रेड अलर्ट (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 4:27 PM IST

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तिरुवनंतपुरम : केरळमध्ये मान्सून दाखल झाला आहे. त्यामुळं राज्यात आज मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. भारतीय हवामान विभागानं पाच जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी केला आहे. पावसामुळं झालेल्या घटना आणि रस्ते अपघातांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. हवामान विभागानं कासारगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड आणि मलप्पुरम जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. तसंच पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर आणि पालक्काडसाठी ऑरेंज अलर्ट, तर तिरुवनंतपुरम, कोल्लम आणि अलप्पुझासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

राज्यभरात चार जणांचा मृत्यू : खराब हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर, मलप्पुरम वगळता चार रेड अलर्ट जिल्ह्यांमधील व्यावसायिक महाविद्यालयांसह सर्व शैक्षणिक संस्थांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुट्टी जाहीर केली आहे. मुसळधार पाऊस सुरू राहिल्यास ही सुट्टी आणखी जिल्ह्यांमध्ये वाढवली जाऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, मुसळधार पावसामुळं पावसाशी संबंधित वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये किमान चौघांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं संपूर्ण राज्यात पूर आणि दरड कोसळण्याचा इशारा जारी केला आहे.

नद्यांची पाण्याची पातळी वाढतेय : तिरुवनंतपुरममधील करमना नदी आणि पथानामथिट्टामधील मणिमाला नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढत असल्यामुळं नदीकिनारी पुराचा इशारा देण्यात आला असून कडक देखरेख ठेवली जात आहे. तसंच यलो अलर्टही जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना असुरक्षित घरांतून लोकांना तत्काळ बाहेर काढून कार्यरत मदत शिबिरांमध्ये नेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच वादळी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांचा अंदाज वर्तवण्यात आल्यानं लोकांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याचबरोबर, प्रशासनानं पुढील सूचना मिळेपर्यंत केरळ, कर्नाटक आणि लक्षद्वीपच्या किनारपट्टीवरील मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी घातली असून, तीव्र सागरी धूप आणि वादळी लाटांचा इशारा दिला आहे.

एनडीआरएफच्या 9 तुकड्या तैनात : एक प्रमुख खबरदारीचा उपाय म्हणून, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची नऊ स्वतंत्र पथकं वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये तैनात करण्यात आली आहेत. तसंच केरळ राज्य वीज मंडळ आणि जलसंपदा विभागाला धरणातील पाण्याच्या पातळीवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, सर्व मदत शिबिरांमध्ये अन्न आणि जीवनावश्यक औषधांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्य आणि महसूल विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत, तर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यात होणाऱ्या तापाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यभरात डास निर्मूलन मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश दिले आहेत.

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पाच जिल्ह्यांत रेड अलर्ट
चार जणांचा मृत्यू
मुसळधार पाऊस
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