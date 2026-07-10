व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये 38 नवीन बचाव केंद्रे सुरू होणार; जखमी आणि आजारी प्राण्यांना मिळणार त्वरित उपचार
भौगोलिक परिस्थिती आणि विविध क्षेत्रांमधील सध्याच्या उणिवा लक्षात घेऊन 'राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने' (NTCA) ही 38 अतिरिक्त तात्पुरती RRR केंद्रे उभारण्याची शिफारस केली आहे.
Published : July 10, 2026 at 5:55 PM IST
नवी दिल्ली: देशातील विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये 38 अतिरिक्त तात्पुरती 'बचाव, पुनर्वसन आणि मुक्तता' (RRR) केंद्रे उभारली जाणार आहेत. भौगोलिक परिस्थिती आणि विविध क्षेत्रांमधील सध्याच्या उणिवा लक्षात घेऊन 'राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने' (NTCA) ही 38 अतिरिक्त तात्पुरती RRR केंद्रे उभारण्याची शिफारस केली आहे. स्ट्रॅटेजिक रोडमॅप फॉर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ टेम्पररी/ट्रान्झिट फॅसिलिटीज फॉर रेस्क्यू-रिहॅब-रिलीज ऑफ वाइल्ड ॲनिमल्स इन टायगर लँडस्केप्स' (Roadmap to Rescue: Strategic Roadmap for Establishment of Temporary/Transit Facilities for Rescue-Rehab-Release of Wild Animals in Tiger Landscapes) असे शीर्षक असलेला हा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
वाघ ही प्रमुख (फ्लॅगशिप) प्रजाती : भारतातील व्याघ्र प्रकल्प हे देशातील वन्यजीव संवर्धनाच्या सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहेत. येथे सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि इतर अनेक प्रजातींचे वैविध्यपूर्ण अस्तित्व आहे, ज्यामध्ये वाघ ही प्रमुख (फ्लॅगशिप) प्रजाती आहे. या क्षेत्रांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन 'वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972' अंतर्गत NTCA द्वारे स्थापित मजबूत कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखड्याद्वारे केले जाते. सुरक्षित अधिवास आणि सुधारित व्यवस्थापनामुळे विविध व्याघ्र प्रकल्पांमधील वन्यजीवांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तथापि, या क्षेत्रांमधील वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्याची आणि त्यांचे विकेंद्रीकरण (अनेक ठिकाणी उपलब्धता) करण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. राखीव क्षेत्रांच्या सीमांच्या पलीकडे वन्यजीवांची वाढती हालचाल, मानवी हस्तक्षेप, मानव-वन्यजीव संघर्ष, शिकारामुळे होणाऱ्या दुखापती, जंगलतोड आणि नवीन आजारांचा धोका यांसारख्या घटकांमुळे ही गरज निर्माण झाली आहे.
38 अतिरिक्त केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव : शिफारस केलेला हा आराखडा (रोडमॅप) व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांमध्ये RRR (बचाव, पुनर्वसन आणि मुक्तता) केंद्रांचे एक समन्वित जाळे विकसित करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित चौकट प्रदान करतो. अहवालानुसार, सध्या भारतातील 58 पैकी 36 व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये 40 वन्यजीव बचाव केंद्रे कार्यरत आहेत. असे असूनही भौगोलिक आणि कार्यान्वित व्याप्तीच्या दृष्टीने अजूनही लक्षणीय तफावत किंवा उणिवा आहेत. ही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि सेवांची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी 38 अतिरिक्त तात्पुरती/ट्रान्झिट RRR केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव या आराखड्यात मांडण्यात आला आहे. ही केंद्रे अशा धोरणात्मक ठिकाणी उभारली जातील, ज्यामुळे विद्यमान जाळ्याला (नेटवर्कला) बळकटी मिळेल आणि प्रादेशिक स्तरावर संकटकाळात त्वरित प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढेल. या कृती आराखड्याचा उद्देश विद्यमान वन्यजीव बचाव केंद्रांचे अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे हा देखील आहे.
प्रस्तावित केंद्रे मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून चालवणार : प्रस्तावित केंद्रे ही विद्यमान कायदेशीर तरतुदी आणि लागू असलेल्या तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून चालवली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात 'सेंट्रल झू ऑथॉरिटी' (CZA) द्वारे तात्पुरत्या आणि संक्रमणकालीन (ट्रान्झिट) सुविधांसाठी निश्चित केलेले नियम, तसेच 'नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन ऑथॉरिटी' (NTCA), 'पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय' (MoEFCC) आणि संबंधित राज्यांच्या वन विभागांनी जारी केलेली अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश आहे.
इतर असाधारण परिस्थितींमुळे त्वरित मदतीची आवश्यकता : खरं तर हा आराखडा हे मान्य करतो की, वन्यजीव बचावाचा अर्थ मुक्तपणे वावरणाऱ्या प्रत्येक वन्यप्राण्याच्या जीवनात हस्तक्षेप करणे असा होत नाही. त्याऐवजी, हा एक विशेष व्यवस्थापन दृष्टिकोन आहे जो केवळ अशा प्राण्यांसाठी आहे ज्यांना संघर्ष, दुखापत, आजारपण, अडकणे, विस्थापन, अनाथ होणे किंवा इतर असाधारण परिस्थितींमुळे त्वरित मदतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे प्रस्तावित पायाभूत सुविधांचा उद्देश मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवणे, प्राणी कल्याण आणि वैज्ञानिक वन्यजीव व्यवस्थापन या तत्त्वांचे पालन करून संवर्धनाच्या तयारीला बळकटी देणे हा आहे. या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी व्याघ्र प्रकल्पांच्या (टायगर रिझर्व्ह्ज) विद्यमान नियोजन आणि व्यवस्थापन आराखड्यांशी घनिष्ठ समन्वय साधून केली जावी, अशी शिफारस यात करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय? : अहवालात म्हटले आहे की, "जिथे आवश्यक असेल तिथे, वन्यजीव बचाव, पुनर्वसन, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि संबंधित पायाभूत सुविधांशी संबंधित योग्य नियम संबंधित 'व्याघ्र संवर्धन योजनां'मध्ये (Tiger Conservation Plans) समाविष्ट केले जाऊ शकतात; जेणेकरून पद्धतशीर अंमलबजावणी, संसाधनांचे वाटप, क्षमता बांधणी आणि दीर्घकालीन कामकाज सुरळीतपणे चालणे सुनिश्चित करता येईल." शुक्रवारी या नवीन प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना वन्यजीव तज्ज्ञ जलपान रूपपरा यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले, "या विषयावर माझा दृष्टिकोन थोडा वेगळा आहे. माझा असा विश्वास आहे की, वन्यजीव प्रजातींना नैसर्गिकरीत्या जगू दिले पाहिजे आणि त्यांच्या जीवनात मानवाचा अति हस्तक्षेप नसावा." त्यांनी पुढे सांगितले, "सर्वात बलवान प्राणीच टिकून राहतो म्हणजेच 'सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट' (योग्यतम जगणे) हा निसर्गाचा नियम आहे. जर एखादा प्राणी लढाईदरम्यान जखमी झाला, तर त्याला नैसर्गिकरित्या जगू दिले पाहिजे आणि स्वतःहून बरे होऊ दिले पाहिजे."
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