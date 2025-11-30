ETV Bharat / bharat

दंतेवाडामध्ये 'लोन वर्राटू' अभियान यशस्वी, 37 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, 27 जणांवर होतं एकूण 65 लाखांचं बक्षीस!

आत्मसमर्पण केलेल्या 37 नक्षलवाद्यांपैकी 27 नक्षलवाद्यांवर एकूण 65 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं.

37 Naxals, including 27 with Rs 65 lakh bounties, surrender in Chhattisgarh's Dantewada
37 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, 27 जणांवर होतं एकूण 65 लाखांचं बक्षीस! (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025

दंतेवाडा: छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात रविवारी (30 नोव्हेंबर) नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. लोन वर्राटू अभियान आणि पुनर्वसन धोरणांतर्गत, मोठ्या संख्येनं नक्षलवादी आता हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात येत आहेत. रविवारी दंतेवाडा जिल्ह्यातील 37 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या 37 नक्षलवाद्यांपैकी 27 नक्षलवाद्यांवर एकूण 65 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं. यामध्ये एसझेडसीएम कमलेशची माजी गार्ड कुमली मांडवीचा समावेश आहे.

अनेकांचा बऱ्याच दिवसांपासून शोध सुरू होता : पोलीस अधीक्षक गौरव राय आणि एएसपी रामकुमार बर्मन यांच्या नेतृत्वाखाली, सर्व नक्षलवाद्यांनी दंतेवाडा येथील डीआरजी कार्यालयात औपचारिकपणे आत्मसमर्पण केलं. दरम्यान, आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये अशी अनेक नावं आहेत. त्यांचा सुरक्षा दलांकडून बऱ्याच दिवसांपासून शोध सुरू होता. अखेर या नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.

दंतेवाडामध्ये 'लोन वर्राटू' अभियान यशस्वी, 37 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
37 नक्षलवाद्यांपैकी टॉप 5 नक्षलवाद्यांची माहिती
नावपदकंपनी नंबर/समितीबक्षीस
कुमली उर्फ अनिता मंडावीसदस्यकंपनी नंबर 068 लाखांचे बक्षीस
गीता उर्फ ​​लक्ष्मी उर्फ ​​लक्ष्मी मडकमसदस्यकंपनी नंबर 108 लाखांचे बक्षीस
रंजन उर्फ ​​सोमा मांडवीसदस्यकंपनी नंबर 068 लाखांचे बक्षीस
भीमा उर्फ जहाज कलमूसदस्यकंपनी नंबर 028 लाखांचे बक्षीस
क्रांति उर्फ पोदिये गावडेACMआमदाई क्षेत्र समिती5 लाखांचे बक्षीस

इतर नक्षलवाद्यांची नावं...

  • कुमारी मुन्नी कर्मा, लक्ष्मी अतामी, कृष्णा पदामी, मंगडी उर्फ ​​मंगली हेमला, दशरू दोडी, नंदू मांडवी, विज्जा मिच्छा, अशी दोन लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या नक्षलवाद्यांची नावं आहेत.
  • हिडमे कुहदाम, रोशनी उर्फ ​​हुंगी सोडी, राजू उर्फ ​​गांधी लेकम, जानकू वेको, बुधराम माडवी, सुखमती उर्फ ​​सुक्की ताटी, सुक्लू कडियाम, टाकलू उर्फ ​​अजय कश्यप, बामन मंडावी, अर्जुन कुंजाम, कुमारी सोमारी परसा, विजय ओयाम, फुलमती उर्फ शांति वेको, अशी एक लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या नक्षलवाद्यांची नावं आहेत.
  • नितेश उर्फ ​​बद्रू आलमी आणि सुखराम कुहदम यांच्यावर प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आलं होतं.
  • इतर 10 नक्षलवाद्यांची नावं : मारा राम लेकम, हेमला बुगुर, बबलू ओयम, मंगडू लेकम, बमन उर्फ ​​साई कुंजम, मल्ला बारसे, पांडू ताती, नंदा मडकम, श्रीमती देवे मडकम, लिंगा कुंजम, अशी इतर 10 नक्षलवाद्यांची नावं आहेत.

सर्व आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना छत्तीसगड सरकारकडून 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि उपजीविकेला प्रोत्साहन यासह सर्व सरकारी मदत देखील दिली जाईल, जेणेकरून ते सन्माननीय जीवन जगू शकतील - गौरव राय, पोलीस अधीक्षक

लोन वर्राटू अभियान आशेचा किरण : बस्तरच्या दुर्गम भागातील तरुणांना बऱ्याच काळापासून नक्षलवादी संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी आमिष दाखवलं जात होतं. ज्यामुळं त्यांच्या कुटुंबांचं आणि समाजाचं मोठं नुकसान झालं होतं. आता पोलीस प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामीण समुदायाच्या प्रयत्नांमुळं नक्षलवाद्यांचं पुनर्वसन होत आहे. नक्षलवाद्यांना सामाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पोलीस सतत प्रयत्न करत आहे. लोन वर्राटू हा गोंडी शब्द आहे, याचा अर्थ 'घरी परत या' असा होतो. यामुळं पोलिसांनी हे अभियान सुरू केलं आहे. या अभियानांतर्गत अनेक स्थानिक नक्षलवादी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहेत.

