नक्षलवादी चळवळीला पुन्हा हादरा : आझादसह तब्बल 37 नक्षलवाद्यांचं आत्मसर्पण

डीजीपी शिवधर रेड्डी यांच्यासमोर आज तब्बल 37 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. या नक्षलवाद्यांमध्ये कुख्यात नक्षलवादी आझाद यानंही आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला.

हैदराबाद : नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या नेत्यांनी आत्मसमर्पण केल्यानंतर नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. तेलंगणाचे डीजीपी शिवधर रेड्डी यांच्यासमोर 37 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. राज्य समितीच्या कोयला संबय्या उर्फ ​​आझाद, नारायण उर्फ ​​रमेश आणि सोमदा उर्फ ​​एरा या तिघांनी आत्मसमर्पण केलं, त्यांच्यासह इतर 34 नक्षलवादी सर्व छत्तीसगडचे आहेत, असं यावेळी डीजीपी शिवधर रेड्डी यांनी यावेळी सांगितलं. यात तीन विभागीय समिती सदस्य, नऊ प्रादेशिक समिती सदस्य आणि 22 दलम सदस्य असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

नक्षलवाद्यांनी शस्त्र सोपवली पोलिसांकडं : 21 ऑक्टोबर रोजी पोलीस शहीद दिनानिमित्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी नक्षलवाद्यांना सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांच्या आवाहनावरुन नक्षलावद्यांनी आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती डीजीपी शिवधर रेड्डी यांनी दिली. आत्मसमर्पण करणाऱ्या सर्वांनी त्यांची शस्त्रंही सोपवली आहेत. यामध्ये दोन एके-47, 4 एसएलआर, 303 बंदुका आणि 343 काडतुसांचा समावेश आहे. या 37 नक्षलवाद्यांना तत्काळ मदत म्हणून प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

अंतर्गत कलह, सुरक्षेच्या कारणांमुळे केलं आत्मसमर्पण : नक्षलवाद्यांचे अंतर्गत मतभेद, सुरक्षा आणि आरोग्याच्या कारणांमुळे नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. नक्षलवाद्यांचे मतभेद, सुरक्षा आणि आरोग्याच्या कारणांमुळे नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. 50 लाख रुपयांचं बक्षीस आहे. कोयदा संबैया उर्फ ​​आझादवर 20 लाख रुपये, अप्पास नारायणावर 20 लाख रुपये आणि आत्मसमर्पण करणाऱ्या सर्वांवर एकूण 1.41 कोटी रुपये बक्षीस जाहीर केलं होतं. सरकारकडून देण्यात येणारं पुनर्वसन पॅकेज तेलंगणा राज्यातील नक्षलवाद्यांना दिलं जाईल, असंही डीजीपी शिवधर रेड्डी यांनी यावेळी केलं. राज्यातील 59 नक्षलवादी अजूनही बेपत्ता आहेत. त्यापैकी पाच केंद्रीय समिती सदस्य आहेत. 10 राज्य समिती सदस्य अद्यापही बेपत्ता आहेत. ते जितक्या लवकर आत्मसमर्पण करतील, तितकं चांगलं, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

