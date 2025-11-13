ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगालमध्ये 34 लाख आधार धारक आढळले 'मृत', UIDAI अधिकाऱ्यांची निवडणूक आयोगाला महत्त्वाची माहिती

अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, 13 लाख इतर मृत व्यक्तीदेखील ओळखल्या गेल्या आहेत, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नव्हते.

34 lakh Aadhaar holders found Deceased in West Bengal UIDAI officials
पश्चिम बंगालमध्ये 34 लाख आधार धारक आढळले 'मृत' (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली- पश्चिम बंगालमधील सुमारे 34 लाख आधार कार्डधारक मृत आढळले आहेत, अशी माहिती पश्चिम बंगालमधील भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला दिली. मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत UIDAI अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 2009 मध्ये आधार सुरू झाल्यापासून ओळखल्या गेलेल्या या मृत व्यक्तींची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे.

मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू : अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, 13 लाख इतर मृत व्यक्तीदेखील ओळखल्या गेल्या आहेत, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नव्हते. डेटा पुन्हा पडताळणी झाल्यानंतर या मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्तीदरम्यान ही माहिती आढळून आली. मृत, अनुपस्थित आणि डुप्लिकेट मतदारांची नावे काढून मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत करणे हा उद्देश आहे.

अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या : निवडणूक आयोगाला बनावट मतदार, मृत मतदार, अनुपस्थित मतदार आणि मतदार यादीतील बनावट नावे असल्याबद्दल अनेक तक्रारी आल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मृत नागरिकांशी संबंधित UIDAI डेटा मतदार यादीतून अशा नोंदी शोधण्यास आणि काढून टाकण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.

बँकांकडून माहिती गोळा करणार : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ते बँकांकडूनही माहिती गोळा करीत आहेत, कारण बहुतेक खाती आधारशी जोडलेली आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँकांनी वर्षानुवर्षे केवायसी अपडेट न केलेल्या खात्यांचा डेटा प्रदान केला आहे. यामुळे ज्या मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत आहेत, त्यांची ओळख पटण्यास मदत होणार आहे.

पडताळणी प्रक्रियेत अचूकता आणि दक्षता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश : सीईओ कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री 8 वाजेपर्यंत राज्यात 6.98 कोटींहून अधिक (91.19 टक्के) अर्ज वितरित करण्यात आले आहेत. प्रारूप यादीत अनुपस्थित, मृत किंवा बनावट मतदारांची उपस्थिती आढळल्यास जबाबदार बुथ लेव्हलच्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पडताळणी प्रक्रियेत अचूकता आणि दक्षता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

