ETV Bharat / bharat

शाळेच्या मध्यान्ह भोजनात आढळली पाल; 33 विद्यार्थ्यांना विषबाधा, 6 जणांची प्रकृती चिंताजनक!

निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बेजबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात आली आहे.

Midday Meal
मध्यान्ह भोजनातून विद्यार्थ्यांना विषबाधा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 9:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा : विद्यार्थ्यांना शाळेत मध्यान्ह भोजन देण्यात येतं. विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळावा आणि उपस्थिती वाढावी, या हेतूनं मध्यान्ह भोजन पुरवण्यात येतं. मात्र अनेकदा या मध्यान्ह भोजनामुळे विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडल्याचं समोर आलं आहे. असाच प्रकार ओडिशातील पुरी इथून समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांनी पाल पडलेल्या मध्यान्ह भोजनाचं सेवन केलं. त्यामुळे एकूण 33 विद्यार्थी आजारी पडले आहेत. तर 6 विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर आहे. पुरी जिल्ह्यातील मटीयापाडातील अरगड उच्च प्राथमिक शाळेत हा प्रकार घडला. या 33 विद्यार्थ्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. एकूण 6 विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर आहे.

नक्की काय झालं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी 27 जुलैला विद्यार्थ्यांना दुपारचं जेवणं वाढण्यात आलं. त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांना याबाबतची कल्पना दिली. त्यानंतर तातडीने रुग्णवाहिका बोलवण्यात आली. विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी नेण्यात आलं. अनेक विद्यार्थ्यांना उलट्या होऊ लागल्या. तसंच डोकेदुखीचा त्रास जाणवू लागला. आता या विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरु आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

जेवणादरम्यान एकाच्या जेवणातून मेलेली पाल आढळली, असं एका विद्यार्थ्याने सांगितलं. याबाबत शाळेच्या शिक्षकांना माहिती देण्यात आली. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना जेवण फेकण्यास सांगितलं. त्यानंतर सर्व घरी गेले. त्यानंतर जेवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावाची यादी तयार करण्यात आली.

डॉक्टर काय म्हणाले? : "33 मुलांवर उपचार करण्यात आले आहेत. यांपैकी 6 मुलांना दाखल करण्यात आलं आहे. या 6 मुलांवर सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली उपचार सुरु आहेत. त्यांना पुढील उपचारांसाठी पुरी नेण्यात येणार आहे. तर इतर सर्व मुलं बरे आहेत. त्यांना घरी पाठवलं जाईल", अशी माहिती डॉक्टर आनंद कुमार पटनायक यांनी दिली.

पालकांमध्ये संताप : या सर्व प्रकारामुळे पालकांमध्ये संतापाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. मध्यान्ह भोजन तयार करताना स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. तसेच जेवण वाढण्यापूर्वी तपासणी केली जात नाही, असा आरोप पालकांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात आलीय. या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

Mid Day Meal : मुंबई महापालिकेच्या मध्यान्ह भोजनामुळे विद्यार्थ्यांना उलट्यांचा त्रास; १६ विद्यार्थी रुग्णालयात दाखल

TAGGED:

MIDDAY MEAL
मध्यान्ह भोजन
MID DAY MEAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.