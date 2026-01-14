ETV Bharat / bharat

जपानी शिष्टमंडळाची 'रामोजी फिल्म सिटी'ला भेट, चित्रपट निर्मितीच्या भव्य सुविधा पाहून सर्वजण थक्क

जपानमधील मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रातील एका शिष्टमंडळानं 'रामोजी फिल्म सिटी'ला भेट दिली. येथील सेट्स आणि चित्रपट निर्मितीच्या सुविधा पाहून शिष्टमंडळातील सर्वजण थक्क झाले.

ETV Bharat editor Bilal Bhat with the Japanese delegation at Ramoji Film City
रामोजी फिल्म सिटी येथे जपानी शिष्टमंडळासह 'ईटीव्ही भारत'चे संपादक बिलाल भट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 7:38 PM IST

हैदराबाद : 'रामोजी फिल्म सिटी'नं आज बुधवारी (14 जानेवारी) जपानमधील मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रातील 30 सदस्यीय शिष्टमंडळाचं यजमानपद भूषवलं. भारत आणि जपान या दोन देशांमध्ये मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रात सहकार्याच्या शक्यता तपासण्यासाठी हे शिष्टमंडळ हैदराबादला आलं होतं.

शिष्टमंडळाचा सैलजा किरण यांच्याशी संवाद : हॉटेल सितारा इथं शिष्टमंडळाचं पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी मार्गदर्शी चिट फंड्सच्या व्यवस्थापकीय संचालिका सैलजा किरण उपस्थित होत्या. त्यांनी शिष्टमंडळातील सदस्यांशी संवाद साधला. कोडान्शा प्रकाशनाचं ‘कुरिअर जपॉन’ या मासिकाचे मुख्य संपादक हिरोआकी मिनामी यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ 'रामोजी फिल्म सिटी'त आलं होतं. त्यांच्यासोबत कोडान्शा प्रकाशन संस्थेचे सल्लागार योशियाकी कोगा हेही उपस्थित होते.

'रामोजी फिल्म सिटी' आणि 'ईनाडू संस्थे'ची सविस्तर माहिती देण्यात आली : शिष्टमंडळाला रामोजी समूह आणि रामोजी फिल्म सिटीची सविस्तर माहिती देण्यात आली. सर्वाधिक खपाचा तेलुगू दैनिक ‘ईनाडू’ तसेच, त्यानं मिळवलेल्या विविध पुरस्कारांचीदेखील माहिती देण्यात आली. रामोजी समूह केवळ वृत्तक्षेत्रापुरता मर्यादित नसून क्रीडा, शिक्षण आणि संस्कृतीच्या संवर्धनातही सक्रिय असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.

यानंतर शिष्टमंडळाला 'रामोजी फिल्म सिटी'वरील चित्रफीत दाखवण्यात आली. यामध्ये ‘चेन्नई एक्सप्रेस’सह अनेक गाजलेल्या चित्रपटांचं चित्रीकरण कसं झालं? याची माहिती देण्यात आली. तसेच, रामोजी समूहाद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या जागतिक स्तरावर मान्यता मिळालेल्या डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म ‘ईटीव्ही भारत’ची माहितीदेखील जपानी शिष्टमंडळाला देण्यात आली.

रामोजी समूहाच्या भावी प्रकल्पांबाबतही शिष्टमंडळाला यावेळी अवगत करण्यात आलं. यामध्ये क्रीडा व पर्यटनासाठी नवीन आकर्षणं, ग्लोबल व्हिलेज, लक्झरी हॉलिडे रिसॉर्ट, जागतिक दर्जाचे ‘माइस’ (मीटिंग्स, इन्सेंटिव्ह्ज, कॉन्फरन्सेस अँड एक्झिबिशन्स) केंद्र, वैद्यकीय व वेलनेस संकुल, ओटीटी शूटिंग सेट्स, सोशल मीडिया प्रॉडक्शन झोन्स, इको-टुरिझम, नाईट सफारी, वॉटर व अ‍ॅडव्हेंचर पार्क तसेच भव्य रिटेल मॉल यांचा समावेश आहे.

'भारत आणि जपान हे नैसर्गिक भागीदार' : शिष्टमंडळासोबत असलेले आयजे काकेहाशी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय पांडा यांनी भारत आणि जपान हे नैसर्गिक भागीदार असल्याचं सांगितलं. “या शिष्टमंडळात भारतात व्यवसाय विस्तारू इच्छिणाऱ्या जपानी कंपन्यांचे 20 वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत,” असं त्यांनी नमूद केलं. रामोजी फिल्म सिटी हे कंटेंट इंडस्ट्रीसाठी मोठ्या संधी देणारं केंद्र असल्याचंही त्यांनी सांगत रामोजी समूहाच्या नेतृत्वाचे आभार मानले.

शिष्टमंडळानं फिल्म सिटीतील हवा महल इथं राजस्थानी लोकसंगीत व नृत्याचा आनंद घेतला. त्यानंतर मायालोक इथं चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेवरील चित्रफीत पाहिली. जपानी गार्डनला दिलेल्या भेटीत त्यांना आपल्या देशाची आठवण करून देणारा अनुभव मिळाला.

शिष्टमंडळानं 'ईटीव्ही भारत'च्या मुख्यालयाला भेट दिली : यानंतर शिष्टमंडळानं 'ईटीव्ही भारत'च्या मुख्यालयालादेखील भेट दिली. 'ईटीव्ही भारत'चे संपादक बिलाल भट यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचं कार्य, तसेच, 13 भाषांमध्ये चालणाऱ्या न्यूज रूमची माहिती दिली. बातम्या कशा पद्धतीनं प्रक्रिया करून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. शिष्टमंडळानं न्यूज रूमच्या कार्यक्षमतेचं कौतुक केलं. त्यानंतर शिष्टमंडळानं 'ईटीव्ही आंध्र प्रदेश', 'ईटीव्ही तेलंगणा' आणि 'ईटीव्ही बालभारत' या चॅनेल्सना भेट देत थेट बातम्या व मनोरंजन कार्यक्रमांची निर्मिती प्रक्रिया पाहिली.

'भारतीय चित्रपटांना जपानमध्ये अधिक संधी' : ‘कुरिअर जपॉन’चे संपादक हिरोआकी मिनामी यांनी सांगितलं, 'रामोजी फिल्म सिटी'तील स्टुडिओंच्या भव्यतेनं मी थक्क झालो आहे. जपानमध्ये अशी सुविधा नाही'. भारतातील ‘RRR’ आणि ‘बाहुबली’सारखे काही चित्रपट जपानमध्ये प्रदर्शित झाले आहेत. पण सर्वच भारतीय चित्रपट तिथं प्रदर्शित होत नाहीत. भारतीय चित्रपटांना जपानमध्ये अधिक संधी आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

शिष्टमंडळातील सदस्य आयको चिकाबा यांनीही रामोजी फिल्म सिटीच्या भव्यतेचं कौतुक केलं. “अशाप्रकारचे भव्य सेट्स जगात कुठेही नाहीत. निर्मिती, हॉस्पिटॅलिटी आणि मीडिया सर्व काही एकाच ठिकाणी आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

'शिष्टमंडळात जपानमधील नामांकित मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी' : या शिष्टमंडळात जपानमधील विविध नामांकित प्रकाशन संस्था, अ‍ॅनिमेशन स्टुडिओ, मीडिया कंपन्या व सल्लागार संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. या शिष्टमंडळामध्ये हाजिमे किकुची, शोगाकुकानचे टोमो माचिनागा, शुएशाचे ताकाया इनोए, गक्केनचे मसाहिरो कुमाशिमा, शुफूच्या साओरी कातो तसेच, कोडान्शाचे सेइकात्सु आणि चिहिरो मासुहो यांचा समावेश होता.

याशिवाय स्टुडिओ शिवाशिवाचे मसाताका नमाझू, ऑरेंज कॉर्पोरेशनचे रॉबिन ग्लॅटो, बंडाई नामको पिक्चर्सचे हिरोयुकी सातो, तोई अ‍ॅनिमेशनचे हिदेआकी उदागावा, ओगाकी शोटेनचे कोसुके ओगाकी, कोवा कॉम्प्युटरचे ताकेशी ओकिता आणि मित्सुओ तेराकावा हेही शिष्टमंडळाचा भाग होते.

द बोस्टन कन्सल्टिंगमधील सोनोक ओझावा आणि ताकाहितो आयाबे, जे-फंक झेन एंटरप्राइझचे फुमी मिजुनो, कूप मार्केटिंग कंपनीचे दाइसुके ओतोबे, GEM पार्टनर्सच्या आया उमेझू, TMIचे शिन कुरेटाके, जपान स्टुडंट सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशनच्या अ‍ॅकिको कावातो, तोशिमा ग्लासचे ताइजी सुगासावा तसेच, बेस्ट वर्ल्डचे र्युरा हयाशी, आयको चिकाबा आणि योशिहिरो कोबायाशी यांचीही उपस्थिती होती. या शिष्टमंडळानं 'रामोजी फिल्म सिटी'तील इतर आकर्षणांनाही भेट दिली आणि मायदेशी परतण्यापूर्वी येथील अनुभवांच्या अनेक सुखद आठवणी मनात साठवून घेतल्या.

संपादकांची शिफारस

