तामिळनाडूमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या चर्चचे छत कोसळले, तिघांचा मृत्यू, 11 जण जखमी
मिळालेल्या वृत्तानुसार, कातपाडीजवळ चर्चच्या बांधकामादरम्यान मचाण कोसळल्यानं वडील आणि मुलासह तिघांचा मृत्यू झाला.
Published : September 11, 2026 at 4:36 PM IST
वेल्लोर : तामिळनाडू-आंध्र प्रदेश सीमेजवळील एका गावात बांधकाम सुरू असलेल्या चर्चचे छत कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर अकरा जण जखमी झाले आहेत. जखमींना जवळच्याच रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, कातपाडीजवळ चर्चच्या बांधकामादरम्यान मचाण कोसळल्यानं वडील आणि मुलासह तिघांचा मृत्यू झाला.
मचाण अचानक कोसळले : ही घटना तामिळनाडू-आंध्र सीमेजवळील वेल्लोर जिल्ह्यातील मंथिक्रिष्णपुरम गावात घडली. गावात नवीन चर्चचे बांधकाम सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 हून अधिक कामगार चर्चच्या छतासाठी काँक्रीट टाकत होते. गुरूवारी (10 सप्टेंबर) छताचं काम नेहमीप्रमाणे सुरू असताना मचाण अचानक कोसळले. परिणामी, काँक्रीटचे मिश्रण आणि बांधकाम साहित्य कामगारांवर पडले, ज्यामुळं अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले. स्थानिकांनी तत्काळ कामगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तसंच या घटनेची माहिती अग्निशमन दल आणि पोलिसांनाही देण्यात आली. वेल्लोर, कातपाडी आणि चित्तूर येथील पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी जखमींना वाचवलं. त्यापैकी चौघांना वेल्लोर शासकीय रुग्णालयात, तर तिघांना उपचारासाठी सीएमसी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
तीन जणांचा मृत्यू : या घटनेत आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांची ओळख इमॅन्युएल, सॅम्युअल आणि जॉन अशी पटली आहे. जॉन आणि इमॅन्युएल दोघेही कर्नाटकातील बंगळूरचे रहिवासी होते. दरम्यान, जॉन हा बांधकाम कामासाठी सेंटरिंग कॉन्ट्रॅक्टर होता आणि इमॅन्युएल हा त्याचा मुलगा होता. सॅम्युअल हा एक कर्मचारी असल्याचंही सांगितलं जात आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर इंटेंसिव्ह ट्रिटमेंट सुरू आहे. दरम्यान, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या बाहेर काढण्यासाठी अराक्कोनम येथून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) अडतीस जवानांना पाचारण करण्यात आलं. तंसच दोन श्वानपथकही तैनात करण्यात आले. वेल्लोर जिल्हाधिकारी लीला अलेक्स यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांच्यासोबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कातपाडीचे आमदार सुधाकर देखील उपस्थित होते.
घटनेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली जाणार : या घटनेबाबत जिल्हाधिकारी लीला अलेक्स यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "आतापर्यंत अनेक लोकांना वाचवण्यात आलं आहे. मृत आणि जखमींची माहिती घेतली जात आहे. तसंच अपघाताच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल. चर्चच्या बांधकामासाठी योग्य आणि संपूर्ण परवानगी घेण्यात आली होती की नाही, याचीही चौकशी केली जाईल." याचबरोबर, "या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश पोलिसांनाही देण्यात आले आहेत. मृतक आणि जखमींच्या कुटुंबीयांना योग्य ती मदत देण्यासाठी पावलं उचलली जातील. दरम्यान, ढिगारा पूर्णपणे हटवेपर्यंत बचावकार्य सुरू राहील," असं जिल्हाधिकारी लीला अलेक्स यांनी सांगितलं. दरम्यान, परिसरात नवीन चर्चच्या बांधकामादरम्यान झालेल्या अपघातात वडील आणि मुलासह तिघांचा मृत्यू झाला.
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