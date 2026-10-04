आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांकडून लैंगिक छळ झाल्याचा तीन महिला पत्रकारांचा आरोप; गुन्हे शाखेकडून होणार चौकशी
दिल्ली पोलिसांनी या तीन पत्रकारांकडून तक्रारी मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, या प्रकरणांची चौकशी गुन्हे शाखेमार्फत केली जाईल, असं सांगितलं आहे.
Published : October 4, 2026 at 4:30 PM IST
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी 3 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनकडून (AISA) काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान, तीन महिला पत्रकारांवर दिल्ली पोलिसांकडून लैंगिक छळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी या तीन पत्रकारांकडून तक्रारी मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, या प्रकरणांची चौकशी गुन्हे शाखेमार्फत केली जाईल, असं सांगितलं आहे.
तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग : "नवी दिल्ली भागात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळली जात असताना, तीन महिला पत्रकारांनी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध लैंगिक छळाचे आरोप केले आहेत. यासंबंधी तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, निष्पक्ष चौकशीसाठी त्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टद्वारे दिली आहे.
एसीपींवर आरोप : शनिवारी उशिरा सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओ निवेदनात, एका महिला पत्रकारानं एसीपी (ACP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं आपल्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला. तसंच अनेक तास 'पार्लमेंट स्ट्रीट' पोलीस ठाण्याबाहेर बसून होते, तरीही पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास तयारी दर्शवली नाही, असा आरोपही तिनं केला. "आज सकाळी जेव्हा नेहा बोरा (AISA च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा) यांना ताब्यात घेतलं जात होते, तेव्हा मी व्हिडिओ शूट करत होते. एसीपींनी मला स्पर्श करत धक्का दिला. मी जाब विचारताच ते पळून गेले. साडेतीन तास उलटूनही माझी तक्रार स्वीकारायला आणि एफआयआर नोंदवायला कोणीही तयार नाही," असं त्या पत्रकारानं सांगितलं.
कायदेशीर कारवाईची मागणी : दरम्यान, त्या महिला पत्रकाराच्या तक्रारींवर त्वरित एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळं पोलीस ठाण्याबाहेर मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते, आंदोलक आणि पत्रकारांनी निषेध व्यक्त केला. तसंच पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या निदर्शनांमध्ये स्वतंत्र पत्रकारांसह विविध डिजिटल मीडिया संस्थांशी संबंधित पत्रकार आणि 'कंटेंट क्रिएटर्स'नी सहभाग घेतला. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली तैनात असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर हे गंभीर आरोप झाले आहेत.
'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया'कडून तीव्र संताप : 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया'नं या संपूर्ण घटनेवर तीव्र आश्चर्य आणि निराशा व्यक्त करत दिल्ली पोलिसांकडे तत्काळ कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. "लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारच्या वर्तणुकीला सामान्य मानलं जाऊ शकत नाही. पत्रकारांना कोणत्याही भीतीशिवाय मुक्तपणे काम करण्याची आणि विविध मुद्द्यांसाठी एकत्र येणाऱ्या लोकांच्या हालचालींची नोंद घेण्याची मुभा असायला हवी. देशाच्या राजधानीच्या केंद्रस्थानी जर महिला पत्रकारांना भयमुक्त वातावरणात काम करण्याचे स्वातंत्र्य नसेल, तर हे भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी धोक्याची घंटा आहे," असे प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे.
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