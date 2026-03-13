26 आठवड्यांचा गर्भ! गुजरात उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन पीडितेला गर्भपाताची परवानगी नाकारली
Published : March 13, 2026 at 1:41 PM IST
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयाने वडोदरा येथील एका बलात्कार पीडितेने 26 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागणासाठी दाखल केलेल्या अर्जाला मंजुरी देण्यास नकार दिलाय. वैद्यकीय मंडळा(Medical Board)ने सादर केलेल्या अहवालाचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या अल्पवयीन पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली. वडोदरा येथील एका अल्पवयीन मुलीने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी गुजरात उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती; कारण तिला आपली 26 आठवड्यांपर्यंत पोहोचलेली गर्भधारणा पुढे चालू ठेवण्याची इच्छा नव्हती. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने वडोदरा येथील 'एसएसजी रुग्णालय' (SSG Hospital) च्या वैद्यकीय मंडळाला या अल्पवयीन मुलीच्या वैद्यकीय स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तिची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत या अल्पवयीन मुलीची 11 मार्च रोजी वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि त्यानंतर वैद्यकीय मंडळाने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला.
गर्भपात करणे हे या अल्पवयीन मुलीसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या धोकादायक : वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानुसार, गर्भधारणेच्या या प्रगत टप्प्यावर (26 व्या आठवड्यात) गर्भपात करणे हे या अल्पवयीन मुलीसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की, गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात करण्याशी संबंधित धोके हे गर्भधारणा पूर्ण काळापर्यंत पुढे नेऊन बाळाला जन्म देण्याशी संबंधित धोक्यांपेक्षा अधिक आहेत. जर बाळाचा जन्म जिवंत अवस्थेत झाला, तर त्याला श्वसनाचा त्रास आणि रक्तस्राव यांसारख्या गंभीर वैद्यकीय गुंतागुंतीचा सामना करावा लागू शकतो आणि अशा परिस्थितीत त्या नवजात बाळाला व्हेंटिलेटरच्या आधाराची आवश्यकता भासू शकते.
अल्पवयीन पीडितेच्या भविष्यासाठी जारी केलेले महत्त्वाचे निर्देश : वैद्यकीय मंडळा(Medical Board)चे मत विचारात घेऊन गुजरात उच्च न्यायालयाने या अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला. त्याच वेळी या अल्पवयीन मुलीचे सर्वोत्तम हित आणि भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केलेत. न्यायालयाने असा आदेश दिला की, प्रसूती प्रक्रियेदरम्यान रुग्णालयाने या अल्पवयीन मुलीला योग्य ती वैद्यकीय काळजी आणि मदत पुरवली पाहिजे. बाळाच्या जन्मानंतर आणि या अल्पवयीन मुलीची इच्छा जाणून घेतल्यानंतर त्या नवजात बाळाला एखाद्या दत्तक ग्रहण संस्थेकडे (child adoption agency) सोपवण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाव्यात. शिवाय जर या अल्पवयीन मुलीने आपल्या कुटुंबासोबत राहण्याची इच्छा नसल्याचे व्यक्त केले, तर तिच्या निवासाची व्यवस्था एखाद्या महिला आश्रयगृहात (women's shelter home) केली जावी.
मुलीच्या प्रसूतीचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारकडून उचलला जाणार : आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, या अल्पवयीन मुलीच्या प्रसूतीचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारकडून उचलला जाणार आहे. शिवाय, राज्य सरकार त्या अल्पवयीन मुलीच्या आणि नवजात बालकाच्या संगोपनाचा आणि वैद्यकीय उपचारांचा खर्च, बालकाच्या जन्मानंतरच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी उचलणार आहे. त्या अल्पवयीन मुलीचे भविष्य विचारात घेऊन न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, तिला व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवण्यात यावे आणि तिच्या पुढील शिक्षणाबाबतच्या व्यवस्थांविषयीचे निर्णय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने (DLSA) घ्यावेत.
मदत आणि संरक्षण पुरवण्याबाबतचे सविस्तर निर्देश : या संपूर्ण प्रक्रियेची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी यावर सतत देखरेख ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने DLSA च्या सचिवांना दिलेत. या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील भौमिक शाह यांनी सांगितले की, त्या अल्पवयीन मुलीची सद्यस्थिती आणि तिची इच्छा न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती. वैद्यकीय मंडळाने सादर केलेल्या अहवालावर आधारित निर्णय न्यायालयाने दिलाय; कारण त्या अहवालात गर्भपाताची प्रक्रिया पार पाडण्याशी संबंधित वैद्यकीय धोक्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, त्या अल्पवयीन मुलीचे आरोग्य, सुरक्षा आणि भविष्य लक्षात घेऊन, तिला आवश्यक ती मदत आणि संरक्षण पुरवण्याबाबतचे सविस्तर निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.
