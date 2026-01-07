ETV Bharat / bharat

सुकमामधील नक्षलवादी चळवळीचं कंबरडं मोडलं: 26 कुख्यात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण

सुकमामध्ये तब्बल 26 कुख्यात नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळीचं कंबरडं मोडण्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आलं आहे.

26 Naxalites Surrendered In Sukma
26 कुख्यात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
रायपूर : सुकमामधील नक्षलवादी चळवळीचं कंबरडं मोडण्यास सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आलं आहे. 'पुना मार्गेम' मोहिमेअंतर्गत एकाच वेळी सात नक्षलवादी महिलांसह 26 नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या जवानांपुढं आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण करणारे नक्षलवादी पीएलजीए बटालियन, दक्षिण बस्तर विभाग, मारवाड विभाग आणि आंध्र-ओडिशा सीमा (एओबी) प्रदेशात कुख्यात आहेत. त्यांच्यावर एकूण 6.4 दशलक्ष रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे.

पूना मार्गेम मोहीम बस्तरमध्ये बदल घडवण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम बनत आहे. आज 26 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्यानं नक्षलवाद्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून शांतता आणि विकास स्वीकारत आहेत, याची साक्ष आहे. सरकारच्या पुनर्वसन धोरणांतर्गत, सर्वांना सुरक्षा आणि नवीन जीवनाची संधी दिली जाईल. आम्ही इतर दिशाभूल झालेल्या नक्षलवाद्यांना हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचं आवाहन करतो. - किरण चव्हाण, पोलीस अधीक्षक सुकमा

सुकमामधील नक्षलवादी चंळवळीचं कंबरडं मोडलं: 26 कुख्यात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)

अनेक कुख्यात नक्षलवाद्यांचा समावेश : सुकमामध्ये आत्मसमर्पण केलेल्या 26 नक्षलवाद्यांमध्ये सीवायपीसीएम, डीव्हीसीएम, पीपीसीएम, एसीएम आदी वरिष्ठ वरिष्ठ नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. सुकमा, मारवाड आणि सीमावर्ती ओडिशातील अनेक मोठ्या नक्षलवादी कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. तरीही, या सर्वांनी हिंसाचार सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला.

पूना मार्गेम मोहीम नक्षलवाद्यांना देते आत्मविश्वास : पूना मार्गेम ही मोहीम नक्षलवाद्यांना विश्वास देते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांमध्ये असलेला गोंधळ आणि भीती दूर करत आहे. या मोहिमेअंतर्गत, नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणामुळे त्यांना केवळ कायदेशीर संरक्षणच नाही, तर सन्माननीय जीवनासाठी नवीन सुरुवात देखील मिळेल, असं त्यांना आश्वासन देण्यात आलं. म्हणूनच वर्षानुवर्षे नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय असलेल्या महिला आणि तरुणांसह नक्षलवादी हिंसाचार मागं सोडून पुढं आले आहेत.

पुनर्वसनानंतर नक्षलवाद्यांना मिळणार हे फायदे : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना छत्तीसगड सरकारच्या पुनर्वसन धोरण-2025 अंतर्गत 50 हजार रुपये प्रोत्साहन, घोषित बक्षीस रक्कम आणि इतर फायदे दिले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांना कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून ते स्वावलंबी बनू शकतील आणि सामान्य जीवन जगू शकतील.

कुख्यात नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण :

लाली उर्फ ​​मुचकी आयते : 10 लाखांचं इनाम, CRC कंपनीची उपकमांडर, 2017 मध्ये सोनाबेडा-कोरापूट रस्त्यावर झालेल्या IED स्फोटात सहभाग होता. या स्फोटात 14 सैनिक हुतात्मा झाले होते.

हेमला लखमा : 8 लाख इनाम, प्लाटून कमांडर, 2020 मिनपा जंगल चकमकीत सहभाग, या कारवाईत 17 पोलीस कर्मचारी हुतात्मा झाले.

मुचाकी संदीप उर्फ ​​हिडमा : 5 लाख इनाम, माजी LOS कमांडर, टेकलगुडा (2021) आणि जगरगुंडा (2023) हल्ल्यांमध्ये सामील होता, यात एकूण 25 सैनिक हुतात्मा झाले.

मडकम चैते उर्फ ​​मंगली : 5 लाखांचा इनाम, जगरगुंडा क्षेत्र KMS अध्यक्ष

संपादकांची शिफारस

