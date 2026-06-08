होर्मुझ सामुद्रधुनीत ओमानजवळ जहाजावर हल्ला; अडकलेल्या 24 भारतीय खलाशांची हेलिकॉप्टरद्वारे सुटका
क्षेपणास्त्राचा हल्ला 'मॅरिव्हेक्स' या जहाजावर झाला. या जहाजात अडकलेल्या भारतीय खलाशांना आपला जीव वाचवण्यासाठी धडपड करावी लागली. यासंदर्भातील नीता कोल्हटकर यांचा रिपोर्ट.
Published : June 8, 2026 at 7:22 PM IST
मुंबई : युद्धविराम सुरु असताना अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आल्याचं दिसून येत आहे. 8 एप्रिलपासून अत्यंत नाजूक स्थितीत टिकून असलेली युद्धबंदी सोमवारी पूर्णपणे कोलमडण्याच्या परिस्थितीत दिसून आली. कारण, इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात क्षेपणास्त्र हल्ला झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीत ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका जहाजावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या संघर्षाचा परिणाम म्हणजे या जहाजात अडकलेले भारतीय खलाशी. आपला जीव वाचवण्यासाठी त्यांना धडपड करावी लागली.
अमेरिकेच्या एका क्षेपणास्त्राचा हल्ला 'मॅरिव्हेक्स' (MARIVEX - 9464156) या जहाजावर झाला. हे जहाज ओमानमधील मसिराह बेटाजवळ अवघ्या 15 नॉटिकल मैल अंतरावर नांगरून ठेवलेलं होतं. दरम्यान, क्षेपणास्त्राचा हल्ला झाल्यानंतर जहाजावरील खलाशांनी 'फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडिया'चे (FSUI ) सचिव मनोज यादव यांना फोन करून मदतीसाठी विनंती केली. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका जहाजावरील 24 भारतीय खलाशी तातडीच्या मदतीची प्रतीक्षा करत होते, असं FSUI नं म्हटलं आहे. तसंच 24 भारतीयांना घेऊन जाणारे FSUI चे जहाज बुडत आहे आणि ते किनाऱ्यापासून सुमारे 15 किमी अंतरावर आहे. कृपया मदत करा @OmanNavy," असं लिहिलं होतं. दरम्यान, या घटनेतर काही मिनिटांतच मनोज यादव यांनी 'डिरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग' आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधला. तसंच, त्यांनी ओमान सरकार आणि तिथल्या बंदर प्राधिकरणांशीही संपर्क साधला.
Indian Navy in Harmouz 24 Indian Seafarers seeking urgent assistance at 2057.07N 059 degree 0813 off coast Oman onboard @IndiannavyMedia @MEAIndia @DrSJaishankar @shipmin_india @ITFglobalunion pic.twitter.com/PljHOhTGVv— FSUI (@FSUIINDIA) June 8, 2026
नौवहन मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलं की, "ते सर्व सुरक्षित असून जहाजावरच आहेत." तर मनोज यादव यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, त्यांना एका खलाशाचा फोन आला होता. मदतीसाठी आर्त हाक घालणाऱ्या या खलाशानं आजच लवकरात लवकर आपली सुटका केली जावी, अशी विनंती केली. "निलेश नावाच्या एका खलाशानं मदतीसाठी फोन केला. त्यानं सांगितलं की, त्यांची लाइफबोट नष्ट झाली आहे. जहाजाची एक बाजू धुरानं वेढलेली दिसत आहे. त्यांचं एक जहाज पूर्णपणे नष्ट झालं आहे आणि म्हणूनच मी 'डीजी शिपिंग' (DG Shipping) व 'एमईए' (MEA) यांना टॅग केलं. त्यांनी अधिक माहितीसाठी मला संपर्क साधला असून, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचं आश्वासन दिलं आहे," असं मनोज यादव यांनी सांगितलं.
@ONA_eng vessel around 15 KM are sinking with 24 Indian please assist @OmanNavy https://t.co/545NL9uEQF— FSUI (@FSUIINDIA) June 8, 2026
मनोज यादव हे आंतरराष्ट्रीय खलाशी संघटना आणि ओमानमधील अधिकाऱ्यांशीही पाठपुरावा करत आहेत. "खलाशांची सुटका होईल, अशी मला आशा आहे, कारण ते अवघ्या 15 नॉटिकल मैल अंतरावर आहेत आणि अशावेळी ओमान सरकारकडून मिळणारी मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे आहे," असंही मनोज यादव म्हणाले. याचबरोबर, मनोज यादव यांनी सांगितलं की, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि 'एसजी शिपिंग' (SG Shipping) यांच्या मध्यस्थीनं या भारतीय खलाशांच्या सुटकेसाठी हेलिकॉप्टर पाठवण्याची विनंती ओमान सरकारकडे केली जाऊ शकते. दरम्यान, खलाशांची माहिती मिळाल्यानंतर आणि FSUI नं हस्तक्षेप केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) आणि DG Shipping यांनी ओमानच्या अधिकाऱ्यांशी त्वरित संपर्क साधून अडकलेल्या 24 भारतीय खलाशांची हेलिकॉप्टरद्वारे सुटका करण्याची विनंती केली. त्यानंतर या खलाशांची सुटका करण्यात आली.
हेही वाचा :