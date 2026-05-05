24 तासांत 24 मृत्यू! बिहारमध्ये पावसाचे रौद्र रूप; आजही आपत्ती कायम राहण्याची शक्यता

मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सचिवालयाने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

बिहारमध्ये पावसाचे रौद्र रूप (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 11:43 AM IST

कटिहार: गेल्या 24 तासांत बिहारमध्ये पावसाने हाहाकार माजवलाय. वादळे, मुसळधार पाऊस आणि वीज पडण्याच्या घटनांमध्ये सापडून 20 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागलाय, तर इतर अनेक जण जखमी झालेत. गया आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांमध्ये मृतांची संख्या सर्वाधिक नोंदवली गेली आहे. या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सचिवालयाने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

बिहारसाठी मे महिन्यातील पाऊस ठरला जीवघेणा : सोमवार सकाळपासून बिहारच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये उकाडा आणि दमट उष्णता जाणवत होती. त्यानंतर हवामानाने अचानक कलाटणी घेतली. सायंकाळी 4 वाजल्यानंतर आकाशात काळे ढग जमा होऊ लागले. संध्याकाळपर्यंत वादळे, मुसळधार पाऊस आणि वीज पडण्याच्या घटनांनी आपले रौद्र रूप दाखवण्यास सुरुवात केलीय.

एकाच दिवसांत 24 मृत्यू : पाटणा जिल्ह्यातील 'बाढ' (Barh) भागात झाडे कोसळून आणि भिंती पडून दोन लोकांचा मृत्यू झाला. पूर्व चंपारणमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, गयामध्ये चार जणांचा मृत्यू झालाय; औरंगाबादमध्ये वीज पडून तीन जणांचा मृत्यू झाला. गया विभागातील शेरघाटी, टिकारी आणि कोंच परिसरात मिळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. रोहतास जिल्ह्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. लालगंज (वैशाली) येथे एका महिलेचा आणि संदेश पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका तरुणाचा मृत्यू झाला. तसेच सीतामढीमध्ये दोन मृत्यूंची नोंद झाली.

कटिहारमध्ये मोठी दुर्घटना टळली : कटिहार रेल्वे विभागांतर्गत येणाऱ्या आझमनगर स्थानकातील फलाट क्रमांक 1 जवळ एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली. सुमारे 25 हजार व्होल्टचा विद्युत प्रवाह वाहणाऱ्या 'हाय टेन्शन' ओव्हरहेड तारेवर झाडाची एक मोठी फांदी कोसळली, ज्यामुळे मोठा आगीचा भडका उडाला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे तुटलेली ही फांदी थेट विद्युत वाहिनीवर पडली; यामुळे ठिणग्या उडू लागल्या आणि संपूर्ण परिसर धुराने भरून गेला. प्रवाशांमध्ये एकच घबराट पसरली.

रेल्वे वाहतूक एक तास ठप्प : या घटनेचा परिणाम म्हणून गाडी क्रमांक 55708 (कटिहार-राधिकापूर पॅसेंजर) ही गाडी फलाटावरच सुमारे एक तास थांबून राहिली. रेल्वे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी धावून गेले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली; तोपर्यंत प्रवाशांना वाट पाहावी लागली. वरिष्ठ डीसीएम (DCM) अनुप कुमार सिंह यांनी सांगितले की, हा अपघात मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे घडला. अभियांत्रिकी पथकाने केलेल्या तत्पर कारवाईमुळे आग विझवण्यात आली आणि रेल्वे वाहतूक पूर्ववत झाली. यात कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही.

"प्राथमिक माहितीनुसार, मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे झाडाची एक फांदी तुटली. ती उच्च-दाबाच्या (high-tension) विद्युत तारेवर पडली, ज्यामुळे आग भडकली. परिस्थिती त्वरित नियंत्रणात आणण्यात आली असून, रेल्वे वाहतूक सामान्य करण्यात आली आहे." — अनुप कुमार सिंह, वरिष्ठ डीसीएम

सीतामढीमध्ये दोन महिलांचा मृत्यू : सीतामढी जिल्ह्यात सोसाट्याचे वादळ आणि मुसळधार पावसामुळे मोठी हाहाकार उडाली. नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'मालीपूर पाकरी चौक' येथे, विजेचा खांब कोसळल्यामुळे दोन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक पुरुष गंभीर जखमी झाला. मृत महिलांची ओळख रकिबा खातून आणि निखत परवीन अशी पटली आहे. रकिबा खातून या वैद्यकीय उपचार घेऊन घरी परतत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. वीज विभागाच्या निष्काळजीपणाबाबत मृतांच्या कुटुंबीयांनी प्रश्न उपस्थित केलेत.

जीर्ण पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह : सीतामढीमध्ये झाडे आणि विजेचे खांब कोसळल्यामुळे अनेक भागांतील वाहतूक विस्कळीत झाली, तसेच वीजपुरवठाही अनेक तास खंडित राहिला. स्थानिक रहिवाशांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केलाय. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हे जीर्ण झालेले खांब बऱ्याच काळापासून सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत होते; असे असूनही संबंधित विभागाने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. जखमी व्यक्ती गुलाम हुसेन याच्यावर सध्या सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

रोहतासमध्ये वीज पडून एकाचा मृत्यू : रोहतास जिल्ह्यात देहरी मुफसिल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'पहेलेजा' येथे कोळसा तयार करण्याच्या ठिकाणी (charcoal-burning site) वीज पडून एका मजुराचा मृत्यू झाला. परमेश्वर बिघा येथील रहिवासी असलेला 25 वर्षीय पीडित मजूर बलवंत पासवान याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याच्यासोबत काम करणाऱ्या इतर चार मजुरांना—मुकेश कुमार, श्रीभगवान पासवान, कामता चौरसिया आणि गोरख चौरसियाची वीज पडून भाजल्यामुळे दुखापत झाली. सर्व जखमींना उपविभागीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.

कुटुंबीयांमध्ये हाहाकार : घटनेची बातमी मिळताच मंडल महसूल अधिकारी तौकीर आलम आणि पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यासाठी तो सासाराम सदर रुग्णालयात पाठवण्यात आला. अश्रू आणि आक्रोशाच्या वातावरणात कुटुंबीयांनी प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली. मुखिया (गावप्रमुख) चंदन कुमार यांच्यासह स्थानिक रहिवाशांनी शोकग्रस्त कुटुंबाचे सांत्वन केले आणि त्यांना पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.

शेरघाटी, गया येथे तीन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू : गया जिल्ह्यातील शेरघाटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या योगपूर गावात दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास वीज कोसळल्याने तीन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दिलकेश्वर कुमार (15), संदीप कुमार आणि गौतम कुमार हे आंबे गोळा करण्यासाठी एका आंब्याच्या बागेत गेले होते. हवामानात अचानक झालेला बदल आणि त्यासोबतच झालेला मोठा मेघगर्जनेचा आवाज आणि वीज कोसळण्याची घटना यामुळे या तिन्ही मुलांचा बळी गेला. संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.

भोजपूरमध्ये दोन मृत्यू : भोजपूर जिल्ह्यातही वीज कोसळल्यामुळे दोन व्यक्तींना आपला जीव गमवावा लागला. सहार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुलझरपूर गावात 50 ​​वर्षीय एरुन खातून (पती: मो. इशू) यांचे निधन झाले. दरम्यान, संदेश पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सालेमपूर येथे 20 वर्षीय निर्मल कुमार (मुलगा: नन्हेलाल राम) याचा वीज पडून मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांमुळे संबंधित स्थानिक समुदायांमध्ये दुःखाची लाट पसरली आहे.

वैशालीमध्ये झाड पडून एकाचा मृत्यू : वैशाली जिल्ह्यातील बेलसर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील उफ्रोल गावात एका भीषण वादळादरम्यान लक्ष्मण राय यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एक विशाल वडाचे झाड थेट त्यांच्या अंगावर कोसळले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी हाजीपूर येथील सदर रुग्णालयात पाठवलाय. या घटनेमुळे परिसरात भीती आणि धक्क्याचे वातावरण निर्माण झालंय.

पूर्व चंपारणमध्ये दोन निष्पाप मुलांचा मृत्यू : पूर्व चंपारणमधील सुगौली तालुक्यात असलेल्या कैथवलिया गावात वीज कोसळल्यामुळे दोन मुलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिसरे मूल गंभीर जखमी झाले. ही घटना सोमवारी घडली, ज्यामुळे बाधित कुटुंब आणि संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले. ही घटना कछरिया गावाच्या परिसरात घडली. तिथे एका भीषण वादळादरम्यान एक ताडाचे झाड एका महिलेच्या झोपडीवर कोसळले. या घटनेत झाडाखाली अडकल्यामुळे त्या महिलेचा मृत्यू झाला. मृत महिलेची ओळख लीला देवी (वय 60) अशी पटली असून, त्या रामाश्रय रविदास यांच्या पत्नी होत्या.

मुख्यमंत्री सम्राट यांनी मदतीची घोषणा केली : पूर्व चंपारण, गया आणि औरंगाबादसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अचानक आलेली वादळे, मुसळधार पाऊस आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या जीवितहानीबद्दल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी शोक व्यक्त केलाय. त्यांनी निर्देश दिले आहेत की, मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या निकटच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत (ex-gratia payment) दिली जावी. याव्यतिरिक्त आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मदतकार्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

हवामान विभागाचा इशारा : सोमवारी पाटणा हवामान विभागाने बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी वादळे, पाऊस आणि वीज पडण्याच्या घटनांबाबत सतर्कतेचा इशारा (Alert) जारी केला. आकाश अंशतः ढगाळ राहिले असून, मेघगर्जनेसह वादळे, सोसाट्याचा वारा आणि हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कमाल तापमान 32–33°C च्या दरम्यान राहिले, तर किमान तापमान 23–24°C च्या कक्षेत होते. विशेषतः सोसाट्याचा वारा (40–50 किमी/तास) आणि वीज पडण्याच्या घटनांबाबत स्वतंत्रपणे सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता.

आज 10 जिल्ह्यांसाठी इशारा जारी; पुढील 48 तास सावधगिरी बाळगा : हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, रोहतास, भभुआ (कैमूर), भोजपूर, बक्सर, पाटणा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई आणि मुंगेर यांसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह आणि विजांच्या कडकडाटासह तीव्र वादळे, तसेच हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यापैकी काही भागांमध्ये वाऱ्याचा वेग 40–60 किमी/तास इतका पोहोचू शकतो. नागरिकांना सतर्क राहण्याचा, मोकळ्या शेतांमध्ये जाणे टाळण्याचा आणि विद्युत उपकरणांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय.

