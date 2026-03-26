बांगलादेशातील पद्मा नदीत बस कोसळून 23 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

बांगलादेशात बस पद्मा नदीत कोसळून 23 जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 26, 2026 at 9:27 AM IST

राजबारी : बांगलादेशात एक बस पद्मा नदीत कोसळल्याने 23 जणांचा मृत्यू झाला असून, इतर अनेक जण जखमी आहेत. या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर अपघातस्थळी सर्वत्र आर्त किंकाळ्या आणि रडण्याचे आवाज घुमत होते. तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले; परंतु अंधारामुळे बचावकार्यात अडथळे निर्माण झालेत. पोलीस निरीक्षक रसेल मोल्ला यांनी बुधवारी 'एएनआय'ला (ANI) सांगितले की, रात्र झाल्यामुळे बचावकार्य थांबवण्यात आले असून, दिवसा उजाडल्यावर ते पुन्हा सुरू करण्यात आलंय.

काही जण बचावले असण्याची शक्यता : ते म्हणाले, "आम्ही आतापर्यंत 23 मृतदेह बाहेर काढलेत. काही लोक अजूनही बेपत्ता असण्याची, तर काही जण बचावले असण्याची शक्यता आहे. सध्या रात्र असल्याने बचावकार्य अंशतः थांबवण्यात आलंय; तरीही विविध संस्थांच्या (ज्यामध्ये अग्निशमन दल, नौदल, पोलीस आणि इतर गटांचा समावेश आहे) संयुक्त बचावकार्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत आणि या संस्था बचावकार्यात सक्रियपणे सहभागी आहेत. अंधारामुळे हे बचावकार्य तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले तरी दिवसा उजाडल्यावर ते पुन्हा सुरू करण्यात आलंय."

एक प्रवासी बस पद्मा नदीत कोसळली : बुधवारी सायंकाळी 5 वाजताच्या सुमारास दौलतदिया येथील फेरी टर्मिनल क्रमांक 3 समोर एक प्रवासी बस पद्मा नदीत कोसळली. सुमारे 40 प्रवासी घेऊन जाणारी ही बस राजबारीहून ढाक्याच्या दिशेने निघाली होती. राजबारी हे ठिकाण ढाक्यापासून 128 किलोमीटर अंतरावर आहे. अग्निशमन दलाच्या बचाव पथकांनी आणि प्रशिक्षित पाणबुड्यांनी मिळून हे बचावकार्य पार पाडले. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्गावरील विविध थांब्यांवरून प्रवासी घेतल्यानंतर या बसमध्ये किमान 50 प्रवासी प्रवास करत होते. 'ढाका ट्रिब्यून'च्या वृत्तानुसार, बचावकार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'हमजा'या जहाजाने (रेस्क्यू व्हेसलने) नदीत बुडालेली ही बस सहा तासांनंतर बाहेर काढली. रात्री 11:15 च्या सुमारास बसचे काही भाग पाण्यावर दिसू लागले आणि रात्री 11:30 वाजेपर्यंत जहाजावरील क्रेनच्या साहाय्याने संपूर्ण बस पाण्यातून बाहेर काढण्यात आली.

बसमधील काही प्रवासी जिवंत असण्याची शक्यता : 'ढाका ट्रिब्यून'च्या वृत्तानुसार, बुधवारी सायंकाळी राजबारी येथील दौलतदिया फेरी टर्मिनलजवळ पद्मा नदीच्या काठावर मृतांच्या नातेवाईकांची गर्दी जमली होती; ते अत्यंत दुःखाने रडत होते. नदीत कोसळलेल्या प्रवासी बसमधील काही प्रवासी जिवंत सापडतील, या आशेने ते सर्वजण त्या ठिकाणीच थांबून होते. ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, बस अपघातातून बचावलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, आपण पोहत काठावर पोहोचण्यात यशस्वी झालो असलो तरी बस पाण्यात बुडत असताना आपली पत्नी आणि मुलाला पाण्याने गिळून टाकल्याचे त्याने आपल्या डोळ्यांदेखत पाहिले. राजबारीच्या कालुखाली उपजिल्ह्यातून या बसमध्ये चढलेल्या अब्दुल अझीझुल यांनी सांगितले की, आपणही पोहत सुरक्षित स्थळी पोहोचून आपला जीव वाचवण्यात यशस्वी झालो. त्यांची पत्नी आणि मूल अद्याप बेपत्ता आहेत.

BANGLADESH BUS ACCIDENT
BANGLADESH BUS FALLS RIVER
BANGLADESH BUS FALLS IN PADMA RIVER
बांगलादेशात बस नदीत कोसळली
BANGLADESH PADMA RIVER ACCIDENT

