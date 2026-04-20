मणिपूरमध्ये निदर्शकांच्या मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी 21 जणांना अटक

18 एप्रिल रोजी झालेल्या हिंसाचारादरम्यान सुरक्षा दलांच्या वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले; यात सुरक्षा दलाचे तीन जवान जखमी झाले.

21 arrested in connection with Manipur violence
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 1:20 PM IST

इंफाळ : मणिपूरच्या इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यात दोन दिवसांपूर्वी एका रॅलीदरम्यान उफाळून आलेल्या हिंसाचारात कथित सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली किमान 21 जणांना अटक करण्यात आलीय. पोलिसांनी सोमवारी या वृत्ताला दुजोरा दिला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 18 एप्रिल रोजी झालेल्या हिंसाचारादरम्यान सुरक्षा दलांच्या वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले; यात सुरक्षा दलाचे तीन जवान जखमी झाले. "या जमावाच्या हिंसाचाराच्या संदर्भात 21 जणांना अटक करण्यात आलीय," असे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच झालेल्या एका बॉम्ब हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ही 'मशाल रॅली' आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता.

जमावाकडून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली : एका निवेदनात पोलिसांनी म्हटलंय की, "शनिवारी इंफाळ-जिरीबाम रस्त्यावरून एक मशाल रॅली काढण्यात आली होती; ही रॅली पात्सोई ते सगोलबंद या पट्ट्यात विविध नागरी समाज संघटनांनी (CSOs) आयोजित केली होती. या कार्यक्रमादरम्यान जमाव हिंसक झाला आणि त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, पेट्रोल बॉम्ब फेकले, तसेच गोफण आणि मोठे दगड यांचा वापर केला; यात अनेक लोक जखमी झाले."

232 व्या बटालियनचे तीन जवान गंभीर जखमी : या निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, या घटनेदरम्यान सुरक्षा दलांच्या वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आणि सीआरपीएफच्या (CRPF) 232 व्या बटालियनचे तीन जवान गंभीर जखमी झालेत. एका स्वतंत्र निवेदनात पोलिसांनी माहिती दिली की, त्यांनी एका 23 वर्षीय व्यक्तीलाही अटक केलीय; या व्यक्तीवर सोशल मीडियावर प्रक्षोभक विधाने केल्याचा आणि हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप आहे. "या प्रकरणाच्या संदर्भात इंफाळ पूर्व भागातील एका व्यक्तीला अटक करण्यात आलीय. तो 'अरंबाई तेंगगोल' (AT) या संघटनेचा सदस्य आहे," असे पोलिसांनी नमूद केलंय. पोलिसांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू आहे. तसेच हिंसाचार भडकवण्याचा किंवा जातीय सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणावरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे, असा इशाराही पोलिसांनी दिलाय.

शहरात निदर्शकांचा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष : रविवारी संध्याकाळी मणिपूर खोऱ्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. अलीकडेच झालेल्या एका बॉम्ब हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ते निदर्शने करत होते; या हल्ल्यात दोन लहान मुलांचा बळी गेला होता. इंफाळ पूर्व भागातील कोइरेंगेई आणि हट्टा गोलापती येथे, तसेच इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यातील काकचिंग आणि मायाई लांबी येथे रात्रीच्या वेळी रॅलींचे आयोजन करण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, उरिपोक (इंफाळ पश्चिम), खबाम लमखाई आणि कोइरेंगेई (इंफाळ पूर्व), तसेच काकचिंग शहरात निदर्शकांचा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी संघर्ष झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निदर्शकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी या जिल्ह्यांमधील विविध ठिकाणी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

