उपोषणाचा 20 वा दिवस! सोनम वांगचुक यांना काँग्रेसचा पाठिंबा; पवन खेरांनी घेतली जंतर मंतरला भेट
सोनम वांगचुक यांनी 20 जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात येणाऱ्या शांततापूर्ण मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना केले;
Published : July 17, 2026 at 11:56 AM IST
नवी दिल्ली: राजधानीतील जंतर मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) शांततापूर्ण आंदोलनाचा शुक्रवारी 28 व्या दिवस आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे बेमुदत उपोषण सलग 20 व्या दिवशीही सुरू आहे. पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, उपोषणादरम्यान वांगचुक यांचे वजन 9 किलोंनी घटले असून, त्यांच्या आरोग्यावर सतत वैद्यकीय देखरेख ठेवली जात आहे. देशातील परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा, पेपरफुटीच्या घटनांसाठी जबाबदारी निश्चित करणे आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा या मागण्यांसाठी हे आंदोलनकर्ते लढा देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी 20 जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात येणाऱ्या शांततापूर्ण मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना केले; भावूक होऊन बोलताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, या मोर्चात सहभागी होता यावे यासाठी ते कोणत्याही परिस्थितीत 20 जुलैपर्यंत उपोषण सुरू ठेवतील.
शारीरिकदृष्ट्या अशक्त, तरीही मानसिकदृष्ट्या खंबीर : जंतर मंतर येथे समर्थकांना संबोधित करताना सोनम वांगचुक म्हणाले, "माझे शरीर कदाचित अशक्त झाले असेल, पण माझे मनोधैर्य पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ आहे." त्यांनी नमूद केले की, या आंदोलनाची खरी ताकद लोकांचा विश्वास आणि एकजुटीमध्ये आहे. त्यांनी आपल्या समर्थकांना आतून आणि बाहेरून खंबीर राहण्याचे आवाहन केले. वांगचुक यांनी सांगितले की, आंदोलनाचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 20 जुलै रोजी होणारा संसद मोर्चा होय. त्यांनी जनतेला या शांततापूर्ण मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आणि लोकशाही मार्गाने देशाच्या संसदेपर्यंत आपला संदेश पोहोचवण्याचे आवाहन केले.
शांततापूर्ण मोर्चाची तयारी : सोनम वांगचुक यांनी जाहीर केले की, 20 जुलै रोजी सर्वजण शांततापूर्ण मार्गाने संसदेकडे कूच करतील. त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की लोकशाहीत लोकांना आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे आणि याच उद्देशाने ते संसदेकडे आगेकूच करतील. हा मोर्चा कोणत्याही संघर्षासाठी नसून देशाच्या शिक्षण पद्धतीत सुधारणांची मागणी मांडण्याचा एक लोकशाही मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी समर्थकांना शिस्त पाळण्याचे आणि पूर्णपणे शांततापूर्ण पद्धतीने मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. एका भावूक आवाहनात सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, संसद मोर्चात सहभागी होता यावे यासाठी ते कोणत्याही परिस्थितीत 20 जुलैपर्यंत उपोषण सुरू ठेवतील. त्यांनी आपल्या समर्थकांना विचारले की ते त्यांच्यासोबत सामील होतील का, आणि जमावाने हात उंचावून व घोषणा देऊन आपला पाठिंबा दर्शविला. 20 जुलैपर्यंत या आंदोलनाचा भाग राहण्याचा आणि लोकशाही मार्गाने त्यांच्या मागण्या संसदेपर्यंत पोहोचवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेन, अशी ग्वाही वांगचुक यांनी दिली.
काँग्रेस नेते पवन खेडा यांचा विद्यार्थी नेत्यांना पाठिंबा : शुक्रवारी जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाचा 20 वा दिवस असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेडा यांनी आंदोलनस्थळाला भेट दिली. त्यांनी उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक तसेच विद्यार्थी नेते नेहा, मनीष आणि आमीन यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी विद्यार्थ्यांचे धैर्य आणि त्यांच्या मागण्यांसाठी चाललेला लोकशाहीपूर्ण लढा यांचे कौतुक केले. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे खेडा यांनी नमूद केले. तसेच या आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी त्यांना सांगितले.
या आहेत त्यांच्या प्रमुख मागण्या : 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये देशभरातील पेपरफुटीच्या घटनांविरुद्ध कठोर कारवाई, परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची उत्तरदायित्व निश्चिती आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा यांचा समावेश आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या अनियमिततेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, असा युक्तिवाद आंदोलक करत आहेत. जोपर्यंत उत्तरदायित्व निश्चित केले जात नाही आणि व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होऊ शकत नाही, असा आरोप ते करत आहेत. दरम्यान, जंतरमंतर येथील धरणे आंदोलन आणि सोनम वांगचुक यांचे बेमुदत उपोषण पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे.
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