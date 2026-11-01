पंजाब निवडणुकीपूर्वी 'आप'ला धक्का; उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर दोन आमदारांनी दिला राजीनामा
सनौरमधील आपचे आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा आणि समानाचे आमदार चेतन सिंग जौरमाजरा यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे.
Published : November 1, 2026 at 7:14 PM IST
पटियाला : पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वीच पंजाबमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. 2027 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षानं (आप) उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. सनौरमधील आपचे आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा आणि समानाचे आमदार चेतन सिंग जौरमाजरा यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, आपनं अद्याप समाना किंवा सनौर या दोन्ही मतदारसंघांसाठी उमेदवारांची घोषणा केलेली नाही.
हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांनी आपला राजीनामा आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे पाठवला, तर चेतन सिंग जौरमाजरा यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आपला निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, समाना मतदारसंघात आपनं सप्टेंबर महिन्यात पंजाबचे माजी मंत्री सुरजित सिंग रखरा यांची 'हल्का' (मतदारसंघ) प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. पक्षाकडून अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, सुरजित सिंग रखरा हे समाना मतदारसंघातून आपचे संभाव्य उमेदवार मानले जात आहेत.
कोण आहेत हरमीत सिंग पठाणमाजरा? : हरमीत सिंग पठाणमाजरा हे पतियाळा येथील सनौर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत, हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांनी शिरोमणी अकाली दलाचे उमेदवार हरेंद्र पाल सिंग चंदुमाजरा यांचा 49,122 मतांच्या फरकानं पराभव केला होता. पतियाळा आणि आसपासच्या परिसरात हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांचा मोठा प्रभाव आहे. सनौर आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांची तळागाळातील मजबूत पकड असल्याचं म्हटलं जातं.
हरमीत सिंग पठाणमाजरा यांची राजकीय कारकीर्द वादांनी भरलेली आहे. 1994 मध्ये अकाली दलातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करणारे हरमीत सिंग पठाणमाजरा हे काँग्रेस आणि पंजाब एकता पार्टीसह अनेक पक्षांशी संबंधित राहिले आहेत. ते 2020 मध्ये आपमध्ये सामील झाले. विशेष म्हणजे, पंजाबमधील पूर व्यवस्थापनासंदर्भात आप सरकार आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर टीका केल्यामुळं आमदार हरमीत सिंग पठाणमाजरा चर्चेत आहेत. यापूर्वी, झिराकपूर येथील एका महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे त्यांच्यावर बलात्कार, फसवणूक आणि गुन्हेगारी धमकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
चेतन सिंग जौरमाजरा यांचा राजकीय प्रवास : चेतन सिंग जौरामजरा हे आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि समाना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी 2022 ची निवडणूक 39,713 मतं मिळवून जिंकली होती. चेतन सिंग जौरमाजरा हे मान सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीही होते. मंत्री म्हणून त्यांनी अनेक खाती सांभाळली. त्यांनी 8 जानेवारी 2023 ते 23 सप्टेंबर 2024 या काळात मंत्रिमंडळात काम केलं होतं. या काळात त्यांनी जलसंपदा, खाणकाम आणि भूविज्ञान, फलोत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया, आणि माहिती व जनसंपर्क ही खाती सांभाळली होती.
आपकडून 40 उमेदवारांची यादी जाहीर : आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी आपकडून तयारी सुरू आहे. शनिवारी आपने 2027 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये 40 उमेदवारांची नावं घोषित करण्यात आली आहेत. या यादीत कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि पक्षाचे पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेदरम्यान उमेदवारांची नावं जाहीर केली.
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