2027 ची जनगणना डिजिटल असणार; सर्व कामं मोबाईल फोनद्वारे केली जाणार
येत्या जनगणना 2027 मध्ये डेटा संकलन आणि प्रसाराची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर सुधारणा करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार आहे.
Published : February 26, 2026 at 4:12 PM IST
नवी दिल्ली : जनगणना 2027 पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. याचे केंद्रबिंदू जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) नावाचे एक डिजिटल पोर्टल असेल. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल (RGI) यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती दिली आहे की, जनगणना 2027 च्या हालचालींचा प्रत्यक्ष वेळेवर मागोवा घेण्यासाठी जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) तयार करण्यात आलीय. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या परिपत्रकात भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी सांगितले की, येत्या जनगणना 2027 मध्ये डेटा संकलन आणि प्रसाराची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर सुधारणा करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार आहे.
डेटा डिजिटल पद्धतीने गोळा केला जाणार : त्यांनी पुढे सांगितले की, आगामी जनगणनेत, डेटा डिजिटल पद्धतीने गोळा केला जाणार आहे, जो जनगणना प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक प्रमुख आणि परिवर्तनकारी पाऊल असेल. डेटा संकलनासाठी किमान 3.2 दशलक्ष फील्ड कामगार तैनात केले जातील. डिजिटल स्वरूप पारंपारिक कागद-आधारित पद्धतींची जागा घेणार आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी हाताने चालणारी उपकरणे, जिओ-टॅगिंग आणि केंद्रीकृत वेब प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार आहे. सीएमएमएस प्रणालीमध्ये एक वेब-आधारित मॅपिंग अॅप्लिकेशन समाविष्ट आहे, जे घरांची यादी ब्लॉक्स (एचएलबी) आणि एन्युमरेशन ब्लॉक्स (ईबी) चे अचूक जिओ-टॅगिंग करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळे डेटा ओव्हरलॅप आणि वगळणे कमी होते.
दुर्गम भागात सप्टेंबर 2026 मध्ये जनगणना केली जाणार : जनगणनेच्या कामकाजाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, अचूक डेटा संकलनासाठी सीएमएमएस पोर्टलवर 600,000 हून अधिक एकात्मिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) नकाशे (जिल्हा/उप-जिल्हा/गाव पातळी) आधीच अपलोड केले गेलेत. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी यापूर्वी संसदेत सांगितले होते की, 2027 ची जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यांनी सांगितले की, डेटा संकलन मोबाइल अॅपद्वारे केले जाणार आहे आणि स्व-मोजणीसाठी ऑनलाइन व्यवस्था देखील असेल. संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण वेब पोर्टलद्वारे केले जाणार आहे. 2027 ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे, पहिल्या टप्प्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या सोयीनुसार एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या 30 दिवसांच्या कालावधीत घरांची यादी आणि गृहसंख्या गणना यांचा समावेश असेल. त्यानंतर दुसरा टप्पा लोकसंख्या गणना (PE) असेल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही जनगणना फेब्रुवारी 2027 मध्ये केली जाणार आहे. तसेच ही जनगणना लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित, दुर्गम भागात सप्टेंबर 2026 मध्ये केली जाणार आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन : राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, राज्य जनगणना नोडल अधिकारी, गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जनगणना संचालन संचालकांच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीत गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी जनगणनेशी संबंधित उपक्रमांचे नियमितपणे निरीक्षण आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सहकार्य मागितले. गृह सचिवांनी भारतातील जनगणना कार्याच्या दीर्घ आणि समृद्ध परंपरेवर आणि जनगणना 2027 च्या यशस्वी अंमलबजावणीत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जनगणना अधिकाऱ्यांची वेळेवर नियुक्ती आणि प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्याचे, अधिसूचना पुन्हा प्रकाशित करण्याचे, 31 मार्च 2027 पर्यंत कोणतेही अधिकारक्षेत्र बदल टाळण्याचे, स्व-गणनेसह डिजिटल साधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे आणि जनगणना 2027 ची पूर्ण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जनजागृती, विश्वास आणि सहभाग वाढविण्यासाठी समर्पित प्रसिद्धी आणि संप्रेषण धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
जनगणना कामासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ : मंत्रिमंडळाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, 2027 ची जनगणना यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 18,600 तांत्रिक मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर सुमारे 550 दिवसांसाठी तैनात केले जाणार आहे. यामुळे अंदाजे 10.2 दशलक्ष मनुष्यबळ रोजगार निर्माण होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. शिवाय, प्रभारी, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवल्याने क्षमता निर्माण होईल, कारण कामाच्या स्वरूपामध्ये डिजिटल डेटा हाताळणी, देखरेख आणि समन्वय यांचा समावेश असेल. यामुळे त्यांच्या भविष्यातील रोजगाराच्या संधी देखील सुधारतील.
जनगणनेच्या कामासाठी आर्थिक वाटप : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11,718.24 कोटी खर्चून भारताची जनगणना 2027 करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय. जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रिया असल्याने भारताची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. घरांची यादी आणि गृहनिर्माण गणना, एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 आणि लोकसंख्या गणना (PE) - फेब्रुवारी 2027 (केंद्रशासित प्रदेश लडाख आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या बर्फाच्छादित भागांसाठी जनगणना सप्टेंबर 2026 मध्ये केली जाणार आहे).
जनगणनेत जातींची गणना : 2027 च्या जनगणनेत जातींची गणना देखील समाविष्ट करण्यात आलीय. एका सरकारी नोंदीत म्हटले आहे की, “आपल्या देशातील उच्च सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विविधता आणि त्याच्याशी संबंधित आव्हाने लक्षात घेता 2027 च्या जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच लोकसंख्या गणना (PE) मध्ये जातींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देखील गोळा केली जाणार आहे. या कामासाठी जनगणनाकार, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी आणि प्राचार्य, जिल्हा जनगणना अधिकारी यांच्यासह अंदाजे 30 लाख क्षेत्रीय कामगारांना जनगणना ऑपरेशन्सचे डेटा संकलन, देखरेख आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी तैनात केले जाणार आहे.
भारतातील 16 वी जनगणना : 2027 ची जनगणना ही देशातील 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना असेल. ही जनगणना गाव, शहर आणि वॉर्ड स्तरावर प्राथमिक डेटाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे, जी गृहनिर्माण परिस्थिती, सुविधा आणि मालमत्ता, लोकसंख्याशास्त्र, धर्म, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भाषा, साक्षरता आणि शिक्षण, आर्थिक हालचाली, स्थलांतर आणि प्रजनन क्षमता यांसारख्या विविध पॅरामीटर्सवर सूक्ष्मस्तरीय डेटा प्रदान करते.
कोरोनामुळे 2021 ची जनगणना पुढे ढकलली : कोविड 19 साथीच्या आजाराच्या प्रसारामुळे 2021 ची जनगणना आणि इतर संबंधित क्षेत्रीय उपक्रम गृह मंत्रालयाने यापूर्वी पुढे ढकलले होते. गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आणि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाने सर्व भागधारकांच्या वापरासाठी स्थानिक सरकारी निर्देशिका (LGD) पोर्टलद्वारे देशभरात एकसमान, त्रुटीमुक्त आणि अद्ययावत अधिकार क्षेत्रीय निर्देशिका तयार करण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
जनगणना एका पुस्तकात संकलित करून प्रकाशित करण्यात आल्यात : गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, 1981 पासूनच्या सर्व जनगणनांचा इतिहास एका पुस्तकात संकलित करून प्रकाशित करण्यात आलाय. त्यांनी सांगितले की, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जनगणना करेल, ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला डेटा प्रविष्ट करण्याचा अधिकार असेल. शाह यांनी सांगितले की, जनगणना ही देशाच्या विकासाचा मार्ग दर्शविणारी प्रक्रिया आहे आणि जनगणना अधिकारी दिलेल्या क्षेत्राबाहेर जाऊ नयेत यासाठी जिओफेन्सिंगसह अलर्ट सिस्टम विकसित करणे आवश्यक आहे. नमुना नोंदणी प्रणाली ही गावे आणि शहरी ब्लॉकच्या यादृच्छिक नमुन्यात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्याशास्त्रीय नमुना सर्वेक्षण केले जाते. जन्म आणि मृत्यू नोंदवण्यासाठी योग्य यंत्रणा आणि सर्व स्तरांवर योग्य देखरेखीसह, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर आयुर्मानाचा विश्वासार्हपणे अंदाज लावणे शक्य आहे या कल्पनेवर ते आधारित आहे.
