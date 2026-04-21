गुजरातमधील लग्नसमारंभातील जेवणानंतर 200 जणांना विषबाधा
विषबाधेचा फटका बसलेल्यांना उपचारासाठी तातडीने जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलेत; तर काही रुग्णांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी झायडस हॉस्पिटलमध्ये हलवावे लागले.
Published : April 21, 2026 at 9:59 AM IST
दाहोद : गरबाडा तालुक्यात एका लग्नसमारंभात जेवण वाढल्यानंतर साधारण दोन तासांनी लोक अचानक एकामागून एक आजारी पडू लागलेत. अवघ्या काही क्षणांतच 200 हून अधिक व्यक्तींना विषबाधेचा (Food Poisoning) त्रास सुरू झालाय, ज्यामुळे तिथे एकच गोंधळ उडाला. विषबाधेचा फटका बसलेल्यांना उपचारासाठी तातडीने जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले; तर काही रुग्णांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढील आणि अधिक प्रगत उपचारांसाठी दाहोद येथील 'झायडस हॉस्पिटल'मध्ये हलवावे लागले.
200 हून अधिक लोकांमध्ये विषबाधेची लक्षणे : झायडस हॉस्पिटलचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी (RMO) डॉ. राजीव दामोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लग्नसमारंभातील रात्रीचे जेवण ज्यामध्ये पनीरची भाजी, डाळ-भात, आंब्याचा रस आणि इतर पदार्थांचा समावेश होता. रात्री 8 वाजताच्या सुमारास वाढण्यात आले होते. त्यानंतर रात्री 11 वाजताच्या सुमारास 200 हून अधिक लोकांमध्ये विषबाधेची लक्षणे दिसू लागली. या घटनेनंतर काही रुग्णांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले, तर इतरांना झायडस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय. रुग्णालयातील संपूर्ण कर्मचारी वर्ग तात्काळ कामाला लागला आणि सर्व रुग्णांवर विनाविलंब उपचार सुरू करण्यात आलेत.
पाहुण्यांकडून पोटदुखी, उलट्या आणि जुलाबाची तक्रार : स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लग्नातील रात्रीचे जेवण केल्यानंतर अनेक पाहुण्यांनी पोटदुखी, उलट्या आणि जुलाबाची तक्रार केली. साधारणपणे 200 ते 250 लोकांनी अशा प्रकारची लक्षणे जाणवत असल्याचे सांगितले. या लग्नसमारंभाच्या मेजवानीला सुमारे 1 हजार पाहुणे उपस्थित होते; त्यापैकी लक्षणे जाणवलेल्या 200 हून अधिक व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच गरबाडा मतदारसंघाचे आमदारही रुग्णांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयात दाखल झालेत.
सर्व व्यक्तींवर तात्काळ वैद्यकीय उपचार सुरू : रात्री उशिरा घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच घबराट आणि गोंधळ उडाला. रुग्णवाहिका आणि खासगी वाहनांच्या मदतीने रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यात आले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी बाधित झालेल्या सर्व व्यक्तींवर तात्काळ वैद्यकीय उपचार सुरू केलेत.