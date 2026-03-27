डिजिटल व्यसनामुळे दरवर्षी 20 हजार मुलांचा बळी जातो, सरकारनं लक्ष घालावं : खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांची राज्यसभेत मागणी

डिजीटल व्यसनामुळे दरवर्षी 20 हजार मुलं आत्महत्या करतात असा दावा खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी केला आहे. मुलं दिवसाचे 8 तास मोबाईलवर घालवतात, असंही त्यांनी सांगितलं.

Published : March 27, 2026 at 1:58 PM IST

नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी आज शुक्रवारी (27 मार्च) राज्यसभेत लहान मुलं आणि तरुणांमध्ये वाढत चाललेल्या ‘डिजिटल व्यसन’ या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं. या व्यसनामुळे दरवर्षी सुमारे 20 हजार मुलं आत्महत्या करत असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या संकटावर तातडीनं उपाययोजना करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

राज्यसभेतील शून्य प्रहर (Zero Hour) दरम्यान हा मुद्दा मांडताना त्यांनी सांगितलं की, विविध अभ्यासांनुसार मुलं आणि तरुण दररोज सरासरी 8 तास मोबाईल फोन आणि स्क्रीनसमोर घालवतात. हे प्रमाण वर्षाकाठी 100 दिवसांहून अधिक काळ स्क्रीनसमोर घालवण्याइतकं आहे.

68 देशांच्या शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर बंदी : ओ'ब्रायन यांनी हेही नमूद केले की, जगातील 68 देशांनी शाळांमध्ये मोबाईल फोनच्या वापरावर आधीच बंदी घातली आहे. अति स्क्रीन टाइममुळे झोपेत अडथळा, चिंता वाढणं आणि मनःस्थितीत वेगानं बदल होणं यांसारखे दुष्परिणाम होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या समस्येचा जैविक पैलू उलगडताना त्यांनी सांगितलं की, स्क्रीनच्या अतिवापरामुळे मेंदूमध्ये डोपामाइनची पातळी वाढते. त्यामुळे मेंदूला त्वरित बक्षिसाचे संकेत (Rapid Reward Signal) मिळते. यामुळे ही वर्तणूक अधिकच दृढ होते आणि कालांतरानं तिचं रुपांतर 'डिजिटल व्यसना'मध्ये होतं.

'फोन हातात घेण्यापूर्वी स्वतःला 'का?' प्रश्न विचारा' : यासोबच, ओ'ब्रायन यांनी वैयक्तिक पातळीवर काही व्यावहारिक सूचनाही मांडल्या. या सूचनांमध्ये फोन हातात घेण्यापूर्वी स्वतःला 'का?' (why) असा प्रश्न विचारणं, फोनला स्पर्श करण्यापूर्वी दहापर्यंत मोजणं, आपली उपकरणं (devices) एका वेगळ्या खोलीत चार्जिंगला लावणं, झोपण्यापूर्वी किमान दोन तास आधी स्क्रीनपासून दूर राहणं आणि 'साउंड ऑफ सायलेन्स'चा (Sound of Silence) सराव करणं म्हणजेच, एका निश्चित कालावधीसाठी स्क्रीन किंवा फोन वापरण्यापासून स्वतःला परावृत्त करणं यांचा समावेश होतो.

'सरकारनं ऑफलाइन उपक्रमांना चालना द्यावी' : तसंच, त्यांनी अशी मागणी केली की, सरकारनं मोबाईल फोन किंवा स्क्रीन्सच्या गरजेनुसार वापराला प्रोत्साहन द्यावं, 'ऑफलाइन' उपक्रमांना चालना द्यावी आणि तरुणांचं मानसिक आरोग्य व 'डिजिटल व्यसना'चे आरोग्यावर होणारे परिणाम यांविषयी सर्वसमावेशक व्यापक चर्चा करावी. डिजिटल व्यसनाधीनतेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. सरकारनं याकडे गांभीर्यानं लक्ष देऊन तरुणांच्या मानसिक आरोग्यासोबतच यावर उपाययोजना कराव्यात,' असं आवाहनही ओ’ब्रायन यांनी केलं.

