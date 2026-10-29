मध्य प्रदेशातील धक्कादायक घटना, दोन बहिणींनी चार मुलांसह केली आत्महत्या
पहिल्या घटनेच्या धक्क्यातून लोक अजून सावरलेही नव्हते, तोच बुधवारी संध्याकाळी आणखी एक भीषण बातमी समोर आली.
Published : October 29, 2026 at 5:27 PM IST
शिवपुरी : मध्य प्रदेशातील शिवपुरीमधील बैराड पोलीस ठाणे आणि कोलरस पोलीस ठाणे परिसरात बुधवारी (28 ऑक्टोबर) दोन धक्कादायक घटना समोर आल्या. गुंगारगाव आणि सेसाईपुरा येथील दोन बहिणींनी एकाच दिवशी आपल्या निष्पाप मुलांसह शेतात आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. या भीषण दुर्घटनेत दोन बहिणी आणि चार मुलांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं परिसरात शोककळा पसरली आहे.
आई, मुलगा आणि गर्भातील बाळाचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिली घटना बुधवारी दुपारी घडली. बैराड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुंगरगाव इथं राहणाऱ्या 35 वर्षीय अंजलीनं आपल्या 6 वर्षांचा मुलगा प्रशांत याच्यासह आत्महत्या केली. अंजली आठ महिन्यांची गर्भवती होती. तर महिनाभरापूर्वी तिचा पती धर्मवीर रावत याचा एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून ती मानसिक तणावात होती. दरम्यान, घटनेच्या वेळी अंजली आपल्या तीन मुलींसोबत घटनास्थळी आली होती. मात्र, तिच्या एका मुलीनं प्रसंगावधान राखून स्वतःची सुटका करून पळ काढला आणि आपल्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती देऊन इतर मुलांचे प्राण वाचवले. मात्र, या घटनेत आई, मुलगा आणि गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाला. अंजलीला चार मुलं होती, त्यापैकी तीन वाचली.
मोठ्या बहिणीनेही केली आत्महत्या : पहिल्या घटनेच्या धक्क्यातून लोक अजून सावरलेही नव्हते, तोच बुधवारी संध्याकाळी आणखी एक भीषण बातमी समोर आली. कोलरस पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सेसाई गावातील रहिवासी आणि अंजलीची मोठी बहीण सीता रावत (40 वर्षीय) हिनं देखील आपली तीन मुलं, राखी (14), प्रियांका (11) आणि 6 वर्षांचा मुलगा श्लोक यांच्यासह खोंकर गावातील आपल्या शेतात आत्महत्या केली. ज्यावेळी सीता आणि तिची मुलं संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत घरी परतली नाहीत, त्यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. जेव्हा ते शेतावर पोहोचले, तेव्हा त्यांना तिथं चपला पडलेल्या आढळल्या. थोड्याच अंतरावर, त्यांना त्या तिघांचे मृतदेह सापडले. त्यांना पाहून कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. घटनेची माहिती मिळताच, स्थानिक पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, वरिष्ठ स्थानिक प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये पंचनामा दाखल केला असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. आत्महत्येचं कारण शोधण्यासाठी दोन्ही प्रकरणांच्या सर्व पैलूंचा सखोल तपास करत असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या अकल्पनीय दुःखद घटनेने समाजातील प्रत्येक घटकाला धक्का बसला आहे.
(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)
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