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घरातून दिवसाढवळ्या 40 लाख रुपयांची लूट, डिलिव्हरी बॉयच्या वेशात आले चोर

पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेत आहेत.

2 Men Posing as Blinkit Delivery Boy Fled With a Bag Containing 40 Lakh, Incident Record on CCTV in Ratlam
घरातून दिवसाढवळ्या 40 लाख रुपयांची लूट, डिलिव्हरी बॉयच्या वेशात आले चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 4:19 PM IST

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रतलाम : मध्य प्रदेशमधील रतलाम शहरातील सराई परिसरात झालेल्या चोरीमुळं एकच खळबळ उडाली आहे. ब्लिंकिटचे कपडे घातलेल्या दोन मुखवटेधारी गुन्हेगारांनी हा गुन्हा केला. ही घटना सोमवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास घडली. मात्र, याबाबत पोलिसांत तक्रार मंगळवारी दाखल करण्यात आली. दरम्यान, पीडित व्यावसायिकानं सांगितलं की, त्याच्या घरी एका बॅगेत 40 लाख रुपये रोख होते. दरोडेखोर बॅग चोरून पळून गेले.

पीडित व्यावसायिक हुंडी व्यापारी आहेत : पोलिसांच्या माहितीनुसार, व्यावसायिक मनीष पटवा हे हुंडी व्यापारी आहेत. पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, सरकारी दारू दुकानांमधून 40 लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. स्टेशन रोड पोलिसांनी या दिवसाढवळ्या झालेल्या दरोड्याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेत आहेत. तसंच पोलीस हुंडी व्यापार आणि अवैध पैशांच्या व्यवहाराच्या बाजूनंही तपास करत आहेत.

विवेक कुमार, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक (ETV Bharat)

आरोपी चेहऱ्यावर कापड बांधून आले : पीडित व्यावसायिक मनीष पटवा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनीष पटवा यांचा मित्र गौरव शर्मा याची दारूची दुकानं आहेत. दुकानांमधील 40 लाख रुपयांची कमाई मनीष पटवा यांच्याकडे ठेवली होती. दरम्यान, ब्लिंकिट कंपनीचा गणवेश घातलेला एक डिलिव्हरी बॉय चेहऱ्यावर कापड बांधून आला, त्यानं घरातील ही पैशांची बॅग हिसकावली आणि घराबाहेर आधीच पार्क केलेल्या स्कूटरवरून आपल्या साथीदारासह पळून गेला. दरम्यान, मित्र गौरव शर्मा उज्जैनला गेला होता. तो परत आल्यानंतर यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.

गुन्हेगारांचा शोध सुरू : स्टेशन रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून गुन्हेगारांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. स्टेशन प्रभारी जितेंद्र जादौन यांनी सांगितलं की, "आम्हाला एका व्यावसायिकाच्या घरातून 40 लाख रुपयांची चोरी झाल्याची माहिती मिळाली. तपास सुरू करण्यात आला आहे. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज आणि पीडित व्यावसायिकाच्या जबाबाच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत." दरम्यान, चोरीची तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबामुळं आणि व्यावसायिक हुंडीच्या व्यवसायात गुंतलेला असल्याची माहिती समोर आल्यामुळं हे प्रकरण गुंतागुंतीचं झालं आहे. पोलीस सर्व बाजूंनी सर्व बाबींचा तपास करत आहेत. तसंच या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आलं असून, त्यामध्ये ते तरुण ब्लिंकिटचे कपडे घालून स्कूटर चालवताना दिसत आहेत.

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TAGGED:

रतलाम
40 लाख रुपयांची लूट
हुंडी व्यापारी
डिलिव्हरी बॉयच्या वेशात आले चोर
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