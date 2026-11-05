दिल्लीत तीन मजली इमारत कोसळली; 2 जणांचा मृत्यू, ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती
ही घटना चावडी बाजार मेट्रो स्टेशनजवळ असलेल्या शीश महाल भागातील 'गली सत्तारा' इथं घडली.
Published : November 5, 2026 at 4:03 PM IST
नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील चावडी बाजार परिसरात गुरुवारी (5 नोव्हेंबर) सकाळी तीन मजली इमारत कोसळली. या घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, घटनास्थळी बचाव पथके दाखल झाली अशून बचावकार्य सुरू आहे. ही घटना चावडी बाजार मेट्रो स्टेशनजवळ असलेल्या शीश महाल भागातील 'गली सत्तारा' इथं घडली. दिल्ली अग्निशमन दलाला (DFS) सकाळी 9:50 वाजता पैवालन परिसराबाबत आपत्कालीन कॉल प्राप्त झाला, त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या सहा गाड्या घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या.
प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद नईम या म्हणाले, "ही घटना साडेनऊच्या सुमारास घडली. आम्ही झोपलो होतो, तेव्हा आम्हाला काहीतरी पडल्याचा मोठा आवाज ऐकू आला. आम्ही सगळे जागे झालो आणि लगेच बाहेर धावलो. आम्हाला वाटलं की आमचेच घर कोसळत आहे. जेव्हा आम्ही पाहिलं, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की शेजारी बांधलं जात असलेलं घर कोसळलं होतं. तिथं आधीच तीन-चार लिंटेल बसवले होते, जे एकाच वेळी कोसळले." तर जखमी कामगारांपैकी एकानं सांगितलं की, "तिथं तीन-चार लोक उपस्थित होते. आम्ही एक मृतदेह बाहेर काढताना पाहिला. या इमारतीचं बांधकाम गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सुरू होते."
मुख्यमंत्र्यांनी AE आणि JE यांना केलं निलंबित : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं. त्या म्हणाल्या, "चावडी बाजारमधील बांधकाम सुरू असलेली इमारत कोसळल्याची बातमी ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. एमसीडी, डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन दल आणि दिल्ली पोलिसांची पथके युद्धपातळीवर बचावकार्य करत आहेत." पुढं त्या म्हणाल्या, "मी परिसरातील सहाय्यक अभियंता (AE) आणि सह-अभियंता (JE) यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मी कंत्राटदाराविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि बाधित कुटुंबांना तत्काळ मदत देण्यासाठी पथके कार्यरत आहेत. प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा आणि कल्याण हे आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे."
सौरभ भारद्वाज यांचा दिल्ली सरकारवर आरोप : आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "चावडी बाजार/चांदनी चौकमध्ये आणखी एक तीन मजली इमारत कोसळली आहे. ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकल्याची भीती आहे. रेखा गुप्ता यांचे सरकार आणि एमसीडीनं दिल्लीतील सर्व इमारतींची अनेक वेळा सुरक्षा तपासणी केली आहे, तरीही इमारती कोसळत का आहेत?" असा सवाल सौरभ भारद्वाज यांनी केला. तसंच वारंवार सुरक्षा तपासणीचे आदेश देण्यात आले, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई करण्याऐवजी विविध विभागांनी वारंवार लाच घेतली. त्यामुळंच दर महिन्याला इमारती कोसळत आहेत, असा आरोपही सौरभ भारद्वाज यांनी केला.
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