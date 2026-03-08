मोमोज आणि चाप खाल्ल्यानंतर बहीण-भावाचा मृत्यू? पोलिसांनी विक्रेत्याला घेतलं ताब्यात
दोन्ही मुलांचे मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी तरन तारन रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहेत.
Published : March 8, 2026 at 8:51 PM IST
तरन तारन (पंजाब) : तरन तारनमधील डीएसपी वाली गली येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. याठिकाणी मोमोज आणि चाप खाल्ल्यानंतर काही वेळातच बहीण-भावाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. तसंच भीतीचं वातावरण आहे. या मृत बहीण-भावाची नावं दानिका (वय-5) आणि आरव (वय-7) अशी आहेत. दरम्यान, या दोन्ही मुलांचे मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी तरन तारन रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहेत.
रात्रीच्या वेळी तब्येत अचानक बिघडली : कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी संध्याकाळी मुलांनी बाहेर काहीतरी खाण्याचा आग्रह धरला. त्यांच्या वडिलांनी त्यांना बाजारातून मोमोज आणि चाप आणून दिलं. मुलांनी ते खूप आवडीनं खाल्लं, परंतु रात्रीच्या वेळी त्यांची तब्येत अचानक बिघडली. त्यांच्या शरीरावर लाल डाग दिसू लागले. यानंतर कुटुंबीयांकडून त्यांना रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था करण्यापूर्वीच दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाला.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक देखील घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तसंच मृत्यूचं नेमकं कारण काय? हे शोधण्यासाठी पोलीस सर्व बाजूनं तपास करत आहेत. या घटनेमुळं स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. यानंतर पोलिसांनी संतप्त जमावाला शांत केलं आणि त्यांना आश्वासन दिलं की, या प्रकरणातील गुन्हेगारांना सोडलं जाणार नाही.
मृतदेह शवविच्छेदनसाठी रुग्णालयात : तरन तारन शहर पोलीस ठाण्यातील पोलीस पथक मृत मुलांच्या घरी पोहोचले आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "ज्या रस्त्यावरील विक्रेत्याकडून चाप आणि मोमोज खरेदी केले होते. त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दोन्ही मुलांचे मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी तरन तारन रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. शवविच्छेदन अहवालानंतरच हे स्पष्ट होईल की, मुलांचा मृत्यू अन्न विषबाधेमुळं झाला आहे की इतर काही कारणामुळं."
हेही वाचा :