नागालँडमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने 19 जणांचा मृत्यू, चौकशीसाठी विशेष पथक स्थापन
गेल्या दोन दिवसांत संशयित विषारी दारू प्यायल्यानं मोकोकचुंग जिल्ह्यात आठ आणि तुएनसांग जिल्ह्यात 11 जणांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
Published : September 26, 2026 at 3:32 PM IST
मोकोकचुंग (नागालँड) : नागालँडमधून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. नागालँडमध्ये विषारी (भेसळयुक्त) दारू प्यायल्यामुळं जवळपास 19 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर, संशयित भेसळयुक्त दारूच्या पुरवठा साखळीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी एक विशेष पथक तयार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान, नागालँडमध्ये 1990 पासून संपूर्ण राज्यात दारूबंदी लागू आहे.
गेल्या दोन दिवसांत संशयित विषारी दारू प्यायल्यानं मोकोकचुंग जिल्ह्यात आठ आणि तुएनसांग जिल्ह्यात 11 जणांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक वेसुप्रा केजो यांनी शनिवारी सांगितलं की, "या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणि संशयित भेसळयुक्त दारूचा स्रोत व पुरवठा साखळीचा शोध घेण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आय. बुंगलांग चांग यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक तयार करण्यात आलं आहे."
याचबरोबर, "मृत्यूचं कारण निश्चित करण्यासाठी फॉरेन्सिक तपासणीकरिता नमुने गुवाहाटीला पाठवण्यात आले आहेत," असं वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक वेसुप्रा केजो यांनी सांगितलं. तसंच काही धागेदोरे सापडले आहेत, परंतु सध्या ते उघड करणे घाईचं ठरेल, असंही वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक वेसुप्रा केजो यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या मृत्यूंनंतर पोलिसांनी अनेक ठिकाणी छापे टाकून 19 जणांना अटक केली आणि जवळपास तीन हजार दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या आहेत.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी लोकांना माहीत नसलेली, लेबल नसलेली किंवा संशयास्पद व अवैध दारून न पिण्याचा सल्ला दिला आहे. तसंच, मद्यपान केल्यानंतर चक्कर येणे, अंधुक दिसणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा बेशुद्ध पडणे अशी लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे, 'नागालँड मद्य संपूर्ण बंदी कायदा, 1989' मंजूर झाल्यानंतर 1990 मध्ये नागालँडमध्ये दारूबंदी अधिकृतपणे लागू झाली. गेल्या तीन दशकांपासून इथं दारूची विक्री, बाळगणे, सेवन आणि उत्पादन यांवर पूर्ण बंदी आहे.
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