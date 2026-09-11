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ब्रिक्स परिषदेकरिता पुतिन भारतात दाखल; पंतप्रधान मोदींची आज घेणार भेट

भारताच्या यजमानपदाखाली होणाऱ्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेकरिता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन नवी दिल्लीत दाखल झालेत. परराष्ट्र मंत्रालयानं दोन्ही देशातील दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधांचे कौतुक केलं.

18th BRICS Summit
व्लादिमीर पुतीन यांचे भारतात आगमन (Source- परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांचे एक्स मीडिया अकाउंट)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 7:19 AM IST

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नवी दिल्ली- रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे १८ व्या बिक्स परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत. केंद्रीय राज्य परराष्ट्र मंत्री किर्ती वर्धन यांनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले. पुतीन हे भारत भेटीदरम्यान आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहेत. तसेच विविध द्विपक्षीय बैठकीत सहभाग घेणार आहेत.

सविस्तर माहिती थोड्याच वेळात

TAGGED:

VLADIMIR PUTIN
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PUTIN MODI MEET
BRICS SUMMIT

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