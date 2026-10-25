देशातील 187 खासदार/आमदारांवर महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले; अनेकांवर बलात्काराचे आरोप
सध्या कार्यरत असलेल्या 772 खासदार आणि 4109 आमदारांपैकी 187 लोकप्रतिनिधींनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची माहिती दिली आहे.
Published : October 25, 2026 at 4:17 PM IST
नवी दिल्ली: भारतीय राजकारण दीर्घकाळापासून वादग्रस्त किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली राहिले आहे. खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांवर वारंवार चर्चा होत असली तरी असे नेते अनेकदा आपल्या प्रभावाचा वापर करून निवडणुका जिंकतात आणि संसद तसेच राज्य विधानसभांमध्ये स्थान मिळवतात. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) आणि 'नॅशनल इलेक्शन वॉच' (NEW) च्या अहवालानुसार, सध्या कार्यरत असलेल्या 772 खासदार आणि 4109 आमदारांपैकी 187 लोकप्रतिनिधींनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रांमध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची माहिती दिली आहे.
निवडणूक शपथपत्रांपैकी 4881 शपथपत्रांचे विश्लेषण : विशेष म्हणजे ADR आणि NEW ने या विद्यमान खासदार आणि आमदारांनी दाखल केलेल्या 4899 निवडणूक शपथपत्रांपैकी 4881 शपथपत्रांचे विश्लेषण केले आहे. या अहवालात गेल्या पाच वर्षांत भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विद्यमान खासदारांची 772 (एकूण 776 पैकी) आणि आमदारांची 4109 (एकूण 4123 पैकी) शपथपत्रे समाविष्ट आहेत. या विश्लेषणामध्ये राजीनामा, मृत्यू किंवा इतर कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सादर केलेल्या शपथपत्रांचाही समावेश आहे.
दररोज सरासरी 1210 गुन्हे नोंदवले गेले : ही माहिती उमेदवारांनी (जे आता खासदार किंवा आमदार आहेत) 2022 ते 2026 दरम्यान झालेल्या निवडणुकांदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केलेल्या शपथपत्रांतून (फॉर्म 26) घेण्यात आली आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार, या गुन्हेगारी प्रकरणांची सध्याची स्थिती स्पष्ट केलेली नाही, कारण ती प्रत्येक प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार वेगळी असू शकते. 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो' (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये भारतात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची 4,41,934 प्रकरणे नोंदवली गेली म्हणजेच दररोज सरासरी 1210 गुन्हे नोंदवले गेले. दिल्ली आणि तेलंगणामध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण हे 64.6 (प्रति लाख महिलांमागे) या राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास दुप्पट नोंदवले गेले आहे.
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे असलेल्या विद्यमान खासदार/आमदारांचे विश्लेषण: विश्लेषण केलेल्या 772 विद्यमान खासदारांपैकी आणि 4109 विद्यमान आमदारांपैकी 187 जणांनी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली आहेत. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे जाहीर केलेल्या या 187 विद्यमान खासदार/आमदारांपैकी 19 खासदार आहेत आणि 168 आमदार आहेत.
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे : विविध राजकीय पक्षांपैकी भाजपामध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे जाहीर केलेले सर्वाधिक (106) विद्यमान खासदार/आमदार आहेत. त्यानंतर काँग्रेस (20) आणि टीडीपी (18) यांचा क्रमांक लागतो.
बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे : राजकीय पक्षांमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस (INC) कडे बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे जाहीर केलेले सर्वाधिक विद्यमान खासदार/आमदार आहेत; या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रत्येकी 4 प्रतिनिधींवर असे आरोप आहेत. भाजपा हा एकमेव असा पक्ष आहे ज्याच्या विद्यमान खासदारांवर (2) बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे आहेत, तर इतर सर्व पक्षांच्या बाबतीत, अशा प्रकरणांमध्ये विद्यमान आमदारांचा समावेश आहे. भाजपामध्ये दोन विद्यमान आमदार आणि दोन विद्यमान खासदारांनी अशी प्रकरणे जाहीर केली आहेत, तर काँग्रेसमध्ये 4 विद्यमान आमदारांनी अशी प्रकरणे जाहीर केली आहेत. टीडीपी, डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस, बीजेडी, एनपीपी, भारत आदिवासी पार्टी आणि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट या प्रत्येक पक्षाचा एक विद्यमान आमदार असा आहे, ज्याने बलात्काराशी संबंधित प्रकरण जाहीर केली आहेत. एकूण 14 विद्यमान खासदार/आमदार असे आहेत ज्यांच्यावर बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे आहेत, यात 12 आमदार आणि 2 खासदारांचा समावेश आहे. या 14 प्रकरणांपैकी 8 प्रकरणे भाजपा आणि काँग्रेसशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित 6 प्रतिनिधी इतर सहा वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत.
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे असलेले विद्यमान खासदार/आमदार : विविध राज्यांपैकी पश्चिम बंगालमध्ये महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे असलेले सर्वाधिक 69 विद्यमान खासदार/आमदार आहेत. त्यानंतर आंध्र प्रदेश (22) आणि ओडिसा (17) यांचा क्रमांक लागतो.
बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे असलेल्या विद्यमान खासदारांचा/आमदारांचा तपशील : महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे जाहीर केलेल्या 187 विद्यमान खासदार/आमदारांपैकी 14 जणांविरुद्ध बलात्काराशी संबंधित (भारतीय दंड संहितेचे कलम 376) आणि एकाच महिलेवर वारंवार बलात्कार केल्याशी संबंधित (भारतीय दंड संहितेचे कलम 376(2)(एन)) गुन्हे नोंदवलेले आहेत.
या 14 विद्यमान खासदार/आमदारांपैकी 2 जण लोकसभेचे सदस्य : बलात्काराचे आरोप असलेले सर्वाधिक तीन विद्यमान खासदार/आमदार पश्चिम बंगालमधील आहेत, तर मध्य प्रदेशमध्ये असे दोन जण आहेत. उर्वरित राज्यांपैकी आंध्र प्रदेश, ओडिसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, केरळ, तेलंगणा, गोवा आणि मेघालय या प्रत्येक राज्यात अशा प्रकारची प्रत्येकी एक घटना/प्रकरण नोंदवलेले आहे.
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