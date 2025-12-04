ETV Bharat / bharat

बिजापूर एन्काऊंटर ; आतापर्यंत 18 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, घटनास्थळावर आढळले सहा मृतदेह

बिजापूर एन्काऊंटर झालेल्या परिसरात सुरक्षा दलाच्या जवानांना आणखी सहा नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. त्यामुळे खात्मा करण्यात आलेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या आता 18 झाली आहे.

18 Naxals Killed In Bijapur
वीरमरण आलेल्या जवानांचं पार्थिव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
रायपूर : छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त बिजापूर-दंतेवाडा जिल्ह्याच्या सीमेवर झालेल्या चकमकीत आतापर्यंत 18 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. बुधवारी चकमकीत 12 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले होते. मात्र घटनास्थळावरुन आज आणखी 6 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढलून आले आहेत, बस्तरमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान सतर्क असून नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करत आहेत, अशी माहिती बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी दिली.

आज आणखी सहा नक्षलवाद्यांचे आढळले मृतदेह : "बस्तर परिसरात सुरक्षा दलाचे जवान प्रभावी कारवाई करत आहेत. 3 डिसेंबरला बस्तरमध्ये बिजापूर आणि दंतेवाडा सीमेलगत नक्षलवाद्यांच्या हालचालीची माहिती जवानांना मिळाली होती. त्यामुळे डीआरजी, एसटीएफ, कोब्रा आणि सीआरपीएफचं संयुक्त पथक बिजापूर-दंतेवाडा सीमेवरील कोटनार परिसरात पाठवण्यात आलं. बुधवारी सकाळी 9 वाजतापासून सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गोळीबार सुरू झाला. या चकमकीत बुधवारी 12 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आलं. त्या घटनास्थळावर आज पुन्हा शोधमोहीम राबवण्यात आली. यावेळी सुरक्षा दलाच्या जवानांना आज आणखी 6 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आडळून आले आहेत," अशी माहिती बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी दिली.

शूर जवानांना अखेरची सलामी : बस्तरमधील चकमकीत सुरक्षा दलाच्या जवानांनी 18 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. मात्र या चकमकीत सुरक्षा दलाच्या 3 जवानांना वीरमरण आलं. या वीर जवानांना सुरक्षा दलाच्या जवानांनी अकेरची सलामी दिली. याबाबत पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी म्हणाले की, "आमच्या जवानांनी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिलं. आमचे तीन जवान हुतात्मा झाले. ते शौर्यानं लढले, पण त्यांना वीरमरण आलं. तिन्ही जवानांना अखेरची सलामी देण्यात आली. जवानांचं पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्यात आलं आहे." या चकमकीत दोन जवान जखमी झाले आहेत. त्या दोन्ही जवानांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. त्यांच्यावर रायपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे, अशी माहितीही पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी यावेळी दिली.

कुख्यात नक्षलवादी ठार : सुरक्षा दलाच्या जवानांना घटनास्थळावरुन एक लाईट मशीन गन, एक सिंगल-लोडिंग रायफल (एसएलआर), एक इन्सास रायफल, एक 303 रायफलसह इतर शस्त्रं आणि दारूगोळा आढळून आला आहे. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांपैकी एकाची ओळख मोडियम वेल्ला अशी झाली आहे. वेल्ला हा नक्षलवाद्यांच्या पीएलजीए (पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) च्या कंपनी क्रमांक 2 चा कमांडर होता. सुरक्षा दलांवरील अनेक हल्ल्यांमध्ये त्याचा सहभाग होता. सुकमा इथल्या मिनपा इथं 2020 मध्ये झालेल्या हल्ल्यात त्याचा सहभाग होता. या हल्ल्यात 17 सुरक्षा दलाच्या जवानांना वीरमरण आलं. विजापूरमधील टेकलगुडेम इथं 2021 मध्ये झालेल्या हल्ल्यातही त्याचा सहभाग होता, यामध्ये 22 जवानांना वीरमरण आलं होतं, अशी माहितीही यावेळी पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी दिली. दुसरीकडं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी, सांगितलं की, "आमचे जवान नक्षलवाद्यांशी ताकदीनं लढत आहेत. ऑपरेशनमध्ये हुतात्मा झालेल्या तीन डीआरजी जवानांना आम्ही श्रद्धांजली वाहतो. आमच्या सैनिकांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही."

