ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्रानंतर छत्तीसगडमधील नक्षल चळवळीचं कंबरडं मोडलं, 170 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण, अमित शाहांनी दिली माहिती

छत्तीसगडमधील सुरक्षा दलांना आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश मिळालं आहे. गुरुवारी एकूण 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय.

170 Naxalites surrender in Chhattisgarh
छत्तीसगड नक्षलवादी आत्मसमर्पण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 10:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपूर/नवी दिल्ली : नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या गडचिरोलीत बुधवारी 61 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हजेरीत या सर्व नक्षलवाद्यांनी बंदूक खाली ठेवत आत्मसमर्पण केलं होतं. नक्षली चळवळीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यातच आता लगेच छत्तीसगडमध्ये 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय.

170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं : छत्तीसगडमधील सुरक्षा दलांना आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश मिळालं आहे. गुरुवारी एकूण 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये ही माहिती शेअर केली. त्यांनी सांगितलं की, “बस्तरमध्ये एकूण 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळं नक्षलवाद आता शेवटचा श्वास घेत आहे. याचा हा पुरावा आहे.”

मोठा शस्त्रसाठा जप्त : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये सतीश उर्फ ​​टी. वासुदेव याचा समावेश आहे. वासुदेव नक्षलवाद्यांचा सीसीएम पदावर कार्यरत होता. या गटात इतर दहा वरिष्ठ नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे. या सर्व नक्षलवाद्यांवर एकूण 1 कोटीचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. गुरुवारी या सर्व नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं जप्त करण्यात आली आहेत. या नक्षलवाद्यांनी आपली शस्त्रं सोडून देत हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे. त्यांनी AK-47, INSAS रायफल, SLR रायफल आणि 303 रायफल देखील सैन्याला समर्पण केल्या आहेत.

नक्षलवाद शेवटचा श्वास घेत आहे : “नक्षलवादाच्या विरोधातील आपल्या लढाईतील हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. छत्तीसगडमध्ये १७० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. बुधवारीही २७ नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं टाकली होती. बुधवारी महाराष्ट्रात देखील ६१ नक्षलवादी मुख्य प्रवाहात परतले. गेल्या दोन दिवसांत एकूण २५८ प्रशिक्षित नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार सोडला आहे,” अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. 'नक्षलमुक्त भारत' दिशा निश्चित असली तरी प्रवास अजूनही खडतर; वाचा स्पेशल रिपोर्ट
  2. नक्षलवादाच्या शेवटाची सुरुवात महाराष्ट्रातून सुरू; लवकरच छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं . . .: भूपतीच्या आत्मसमर्पणावेळी देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान
  3. गडचिरोलीतील जहाल महिला नक्षलवाद्याचं छत्तीसगडमध्ये आत्मसमर्पण, 20 वर्ष नक्षल चळवळीत सक्रिय

TAGGED:

170 NAXALITES SURRENDER
AMIT SHAH ON NAXALITES SURRENDER
छत्तीसगड 170 नक्षलवादी आत्मसमर्पण
छत्तीसगड नक्षलवादी सरेंडर
NAXALITES SURRENDER CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.