महाराष्ट्रानंतर छत्तीसगडमधील नक्षल चळवळीचं कंबरडं मोडलं, 170 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण, अमित शाहांनी दिली माहिती
छत्तीसगडमधील सुरक्षा दलांना आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश मिळालं आहे. गुरुवारी एकूण 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय.
Published : October 16, 2025 at 10:11 PM IST
रायपूर/नवी दिल्ली : नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या गडचिरोलीत बुधवारी 61 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हजेरीत या सर्व नक्षलवाद्यांनी बंदूक खाली ठेवत आत्मसमर्पण केलं होतं. नक्षली चळवळीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यातच आता लगेच छत्तीसगडमध्ये 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय.
170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं : छत्तीसगडमधील सुरक्षा दलांना आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश मिळालं आहे. गुरुवारी एकूण 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये ही माहिती शेअर केली. त्यांनी सांगितलं की, “बस्तरमध्ये एकूण 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळं नक्षलवाद आता शेवटचा श्वास घेत आहे. याचा हा पुरावा आहे.”
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता!— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025
छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटे। पिछले दो दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
हिंसा छोड़कर…
मोठा शस्त्रसाठा जप्त : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये सतीश उर्फ टी. वासुदेव याचा समावेश आहे. वासुदेव नक्षलवाद्यांचा सीसीएम पदावर कार्यरत होता. या गटात इतर दहा वरिष्ठ नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे. या सर्व नक्षलवाद्यांवर एकूण 1 कोटीचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. गुरुवारी या सर्व नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं जप्त करण्यात आली आहेत. या नक्षलवाद्यांनी आपली शस्त्रं सोडून देत हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे. त्यांनी AK-47, INSAS रायफल, SLR रायफल आणि 303 रायफल देखील सैन्याला समर्पण केल्या आहेत.
A landmark day in our battle against Naxalism.— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025
Today, 170 Naxalites have surrendered in Chhattisgarh. Yesterday 27 had laid down their arms in the state. In Maharashtra, 61 returned to the mainstream, yesterday. In total, 258 battle-hardened left-wing extremists have abjured…
नक्षलवाद शेवटचा श्वास घेत आहे : “नक्षलवादाच्या विरोधातील आपल्या लढाईतील हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. छत्तीसगडमध्ये १७० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. बुधवारीही २७ नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं टाकली होती. बुधवारी महाराष्ट्रात देखील ६१ नक्षलवादी मुख्य प्रवाहात परतले. गेल्या दोन दिवसांत एकूण २५८ प्रशिक्षित नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार सोडला आहे,” अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.
