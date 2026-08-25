ETV Bharat / bharat

17 महिन्यांचा चिमुकला ब्रेनडेड, पालकांनी केले अवयव दान; तामिळनाडूमधील सर्वात लहान वयाचा अवयव दाता ठरला

यापूर्वी 20 महिन्यांच्या बाळाच्या अवयवांचं दान करण्यात आलं होतं.

17-Month-Old Saves Lives As Tamil Nadu's Youngest Organ Donor
17 महिन्यांचा चिमुकला ब्रेनडेड, पालकांनी केले अवयव दान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई : चेन्नईमधील राजीव गांधी शासकीय सामान्य रुग्णालयात 17 महिन्यांच्या ब्रेन-डेड बाळाच्या अवयवांचं दान करण्यात आलं. पालकांच्या संमतीनंतर बाळाच्या अवयवांचं दान करण्यात आलं. त्यामुळं मुलाच्या पालकांनी अवयवदानाचा घेतलेला निर्णय हा संपूर्ण समाजासाठी आदर्श निर्माण करणारा आहे. विशेष म्हणजे, हे बाळ तामिळनाडूमधील सर्वात लहान अवयव दाता ठरलं आहे. यापूर्वी याच रुग्णालयात 20 महिन्यांच्या बाळाच्या अवयवांचं दान करण्यात आलं होतं.

हायड्रोसेफॅलसचा आजार : हायड्रोसेफॅलस (मेंदूमध्ये पाणी साचणे) या आजारानं ग्रस्त असलेल्या मुलाला चेन्नई येथील राजीव गांधी शासकीय सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मुलाची प्रकृती गंभीर होती. त्यामुळं गेल्या सहा दिवसांपासून डॉक्टर त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार करत होते. मात्र, त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा नाही. अखेर वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या पथकानं वैद्यकीय तपासणी करून योग्य प्रक्रिया पार पाडल्या आणि सोमवारी (24 ऑगस्ट) सकाळी मुलाला ब्रेन डेड घोषित करण्यात आलं.

शासकीय सन्मानासह निरोप : मुलाची अवस्था पाहून पालक खूप दुःखी झाले होते. असं असूनही, त्यांनी आपल्या मुलाचे अवयव दान करून इतरांचे प्राण वाचवण्यास मदत करण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडू सरकारनं मुलाच्या पालकांच्या अवयवदानाच्या निःस्वार्थ निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे, असं मद्रास मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य शांतारामन यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "आपल्या मुलाला गमावल्याच्या तीव्र दुःखात असूनही, इतरांचे प्राण वाचवण्याच्या उदात्त हेतूनं स्वेच्छेनं अवयवदान करणाऱ्या त्या पालकांचे हे मानवतावादी कृत्य एक उत्तम उदाहरण आहे. ज्यामुळं समाजात अवयवदानाच्या गरजेबद्दल जागरूकता आणखी वाढेल." दरम्यान, अंतिम संस्कारांसाठी 'मूलकोट्टलम' स्मशानभूमीत नेण्यापूर्वी राजीव गांधी शासकीय सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिका यांनी त्या मुलाच्या पार्थिवाला शासकीय सन्मानासह निरोप दिला.

मुलाचे वडील काय म्हणाले? : मुलाचे वडील अजित यांनी सांगितलं की, मुलाच्या मेंदूचे कार्य बंद पडल्याचं डॉक्टरांनी समजावून सांगितल्यानंतर कुटुंबीयांनी अवयवदानास संमती दिली. "मुलाचा मृत्यू झाला ही दुर्दैवी बाब असली, तरी इतर तीन मुलांचे प्राण वाचवण्यासाठी हे अवयव उपयोगी पडतील, या विचारानं आम्ही ते दान केले," असे ते म्हणाले. याचबरोबर, "आम्ही त्याच्या अवयवांचे दान केले कारण आमचे मूल मृत्यूनंतरही इतरांना जीवन देऊ शकतं. ते आमचं पहिलं अपत्य होतं, तरीही आजारपणामुळं त्रस्त असलेल्या आणि उपचार घेत असलेल्या इतर मुलांना ते जीवन देऊ शकतं, ही अभिमानाची गोष्ट आहे," असंही अजित यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या प्रभावामुळे काही राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता; जाणून घ्या
  2. समुद्रातील वातावरण बदलाचा फटका : गुजरातच्या बोटी सिंधुदुर्ग समुद्रकिनाऱ्यावर आश्रयाला
  3. DRDOचं तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याची मंजुरी, राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय

TAGGED:

चेन्नई
अवयव दान
17 महिन्यांचा चिमुकला ब्रेनडेड
लहान वयाचा अवयव दाता
TAMIL NADU YOUNGEST ORGAN DONOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.