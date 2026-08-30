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16 वर्षीय मुलाच्या पोटात 23 नाणी, नेलकटर अन् हेअरपिन; 43 धातूच्या वस्तू बाहेर काढल्या

रुग्णालयात प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर जनरल सर्जन डॉ. सुंदरपांडियन यांनी मुलाचं स्कॅन करण्याचा सल्ला दिला. स्कॅनमध्ये त्याच्या पोटात अनेक टोकदार आणि धातूच्या वस्तू असल्याचं आढळून आलं.

16 Year Old Boy Undergoes Surgery
16 वर्षीय मुलाच्या पोटातून 43 धातूच्या वस्तू बाहेर काढल्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 7:17 PM IST

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तिरुवन्नामलाई (तमिळनाडू) : तमिळनाडूतील तिरुवन्नामलाई इथं क्टरांनी 16 वर्षीय मुलाच्या पोटातून 23 नाण्यांसह तब्बल 43 धातूच्या वस्तू यशस्वीपणे बाहेर काढल्या. पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास होत असल्यानं मुलाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

तिरुवन्नामलाईजवळील अय्यम्पलयम गावातील हा 16 वर्षीय मुलगा गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र पोटदुखी आणि उलट्यांनी त्रस्त होता. त्यानंतर त्याची आई त्याला तिरुवन्नामलाई-थंडारामपट्टू रोडवरील एका खासगी रुग्णालयात घेऊन गेली.

रुग्णालयात प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर जनरल सर्जन डॉ. सुंदरपांडियन यांनी मुलाचं स्कॅन करण्याचा सल्ला दिला. स्कॅनमध्ये त्याच्या पोटात अनेक टोकदार आणि धातूच्या वस्तू असल्याचं आढळून आलं. डॉक्टरांनी मुलाच्या आईकडे याबाबत चौकशी केली असता, त्यांच्या घरातून नेलकटर, साखळी यांसह विविध वस्तू नियमितपणे गायब होत असल्याचं तिनं सांगितलं. त्यावरून मुलानं या वस्तू गिळल्या असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

मुलाच्या पोटदुखीची तीव्रता लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी (28 ऑगस्ट) रात्री भूलतज्ज्ञाला बोलावून मुलावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी डॉक्टरांनी त्याच्या पोटातून 23 नाण्यांसह एकूण 43 धातूच्या वस्तू सुरक्षितपणे बाहेर काढल्या.

डॉक्टरांनी काय सांगितलं? : डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलाच्या पोटातून 5 आणि 10 रुपयांची एकूण 23 नाणी, एक ताईत, एक नेलकटर, दोन साखळ्या, तीन खिळे आणि 15 हेअरपिन अशा वस्तू बाहेर काढण्यात आल्या.

पोटात टोकदार वस्तू असल्यानं त्यातून आणखी इजा होण्यापूर्वीच शस्त्रक्रिया करून त्या बाहेर काढण्यात आल्याचं वैद्यकीय पथकाने सांगितले. दीर्घकाळ चाललेल्या शस्त्रक्रियेनंतर मुलाची प्रकृती स्थिर असल्याची पुष्टी करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर त्याला निरीक्षणाखाली ठेवून उपचार सुरू ठेवण्यात आले.

डॉक्टरांनी मोफत केली शस्त्रक्रिया : उपचारानंतर प्रकृतीत चांगली सुधारणा झाल्यानं मुलाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून, त्याला त्याच्या अय्यम्पलयम या मूळ गावी पाठवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, मुलाच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कोणतेही शुल्क न आकारता ही शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आल्याची माहिती डॉ. सुंदरपांडियन यांनी दिली.

TAGGED:

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RARE ENDOSCOPIC SURGERY
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तमिळनाडू दुर्मिळ शस्त्रक्रिया
43 METAL OBJECTS IN STOMACH

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