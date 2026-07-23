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नवी दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, प्रवाशांचे हाल

पुढील आदेशापर्यंत नवी दिल्लीतील 16 मेट्रो स्थानकं बंद ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.

DELHI METRO
सलग दुसऱ्या दिवशी 16 मेट्रो स्टेशन बंद (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 12:46 PM IST

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नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्लीतून महत्त्वाची बातमी आहे. सुरक्षेचा विचार करता नवी दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी मेट्रोचे प्रमुख स्थानकं प्रवाशांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहेत. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. प्रवाशांना पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना काही प्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागतोय.

इंटरचेंजची सुविधा कायम : मेट्रोकडून बुधवारनंतर आजही (23 जुलै) 16 स्थानकं बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्यानुसार गुरुवारी सकाळी साडे 7 पासून पुढील आदेशापर्यंत 16 मेट्रो स्थानकांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही. मात्र राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि केंद्रीय सचिवालय इथे इंटरचेंजची सुविधा कायम असणार आहे.

कोणत्या स्थानकांवर प्रवेश बंद? : लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आयटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग आणि शिवाजी स्टेडियम या स्थानकांमध्ये प्रवाशांना प्रवेश नसेल, असी माहिती डीएमआरसीकडून देण्यात आली आहे.

इंटरचेंजची सुविधा कायम : राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि केंद्रीय सचिवालय इथं इंटरचेंजची सुविधा कायम असणार आहे. प्रवाशी या स्थानकांवरुन मेट्रो गाडी बदलू शकतात. मात्र प्रवाशांना आत-बाहेर करता येणार नाही, असं डीएमआरसीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

प्रवाशांना आवाहन काय? : प्रवासासाठी निघण्याआधी जवळील मार्गावरील माहिती घ्यावी. तसेच गरज असेल तर खासगी वाहनाचा वापर करावा, असं आवाहन डीएमआरसीकडून करण्यात आलं आहे. तसेच प्रवासासाठी बंद असलेल्या 16 मेट्रो स्थानकांच्या आसपासच्या प्रवाशांनी प्रवासासाठी घरुन आणखी लवकर निघावं, असंही आवाहन डीएमआरसीकडून करण्यात आलं आहे.

प्रवाशांसाठी 16 स्थानकं केव्हा सुरु होणार? : पुढील आदेशापर्यंत परिस्थिती कायम असेल, असं दिल्ली मेट्रोकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. परिस्थिती पाहूनच 16 स्थानकांवरील मेट्रो सेवा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. प्रवाशांनी मेट्रोबाबतची अपडेट डीएमआरसीच्या सोशल मीडियावरुन घ्यावी, असंही डीएमआरसीकडून प्रवाशांना आवाहन करण्यात आलं आहे.

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