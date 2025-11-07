ETV Bharat / bharat

'वंदे मातरम्' गीताला 150 वर्षे पूर्ण, पंतप्रधान मोदी आज करणार 'स्मरणोत्सव'चा शुभारंभ; टपाल तिकीट आणि नाणंदेखील प्रकाशित होणार

पंतप्रधान मोदी आज 'वंदे मातरम्'च्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमाची (स्मरणोत्सव) सुरुवात करतील. यावेळी एक टपाल तिकीट आणि स्मारक नाणंदेखील जारी केलं जाईल.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 10:11 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 10:33 AM IST

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) "वंदे मातरम्" या राष्ट्रीय गीताच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या एका कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहेत. हा ऐतिहासिक कार्यक्रम नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये सकाळी 9:30 वाजता आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान मोदी एक स्मारक टपाल तिकीट आणि एक स्मारक नाणं दखील प्रकाशित करतील. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरणा देणारं गीत 'वंदे मातरम्'चं महत्त्व नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवणं हे या देशव्यापी स्मरणोत्सवाचं उद्दिष्ट आहे.

हा स्मरणोत्सव 7 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सुरू राहील : हा कार्यक्रम 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत चालेल. देशभरात विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक सहभागाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मुख्य समारंभात, देशभरातील लोक एकत्रितपणे सकाळी 9:50 वाजता 'वंदे मातरम्'चं संपूर्ण रूप गातील. 2025 मध्ये वंदे मातरम रचनेची 150 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे गीत बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 7 नोव्हेंबर 1875 रोजी अक्षय नवमीच्या दिवशी लिहिलं होतं. नंतर ते त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबरी ‘आनंदमठ’च्या एका भागाच्या रूपात साहित्यिक मासिक ‘बंगदर्शन’मध्ये प्रकाशित झालं.

'वंदे मातरम् भारतीय एकतेची ओळख बनलं' : स्वातंत्र्य लढ्यात 'वंदे मातरम्' हे गीत ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात भारतीय एकतेची ओळख बनलं होतं. ब्रिटिश सरकारनं शाळांमध्ये ते गाण्यावर बंदी घातली आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षादेखील केली होती, पण तरी हे गाणं स्वदेशी चळवळीतून संपूर्ण देशात पसरलं. यामुळे इंग्रजांची झोप उडाली होती. कारण स्वातंत्र्यलढ्यात हे गीत क्रांतिकारकांच्या शक्ती आणि उत्साहाचं प्रतीक बनलं होतं.

स्वातंत्र्य चळवळीत 'वंदे मातरम्' या गाण्याची भूमिका महत्त्वाची : भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेला संबोधित करताना म्हटलं होतं की, स्वातंत्र्य चळवळीत 'वंदे मातरम्' या गाण्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे त्याला 'जन गण मन' या राष्ट्रगीतासारखाच दर्जा आणि आदर दिला पाहिजे. आजही, वंदे मातरम् आपल्या देशाबद्दल अभिमान, प्रेम आणि भक्तीची आठवण करून देतं. हे गाणं आपण गातो तेव्हा प्रत्येक भारतीयाच्या मनात उत्साह आणि देशभक्ती जागृत करतं.

Last Updated : November 7, 2025 at 10:33 AM IST

