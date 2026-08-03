आसाममध्ये 15 वर्षीय तरुणीची निर्घृण हत्या, पोलिसांनी 5 संशयितांना घेतलं ताब्यात
15 वर्षीय मुलीवर झालेल्या कथित बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळं हैलाकांडी जिल्ह्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
Published : August 3, 2026 at 8:58 PM IST
हैलाकांडी (आसाम) : आसाममधील हैलाकांडी जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका 15 वर्षीय मुलीवर झालेल्या कथित बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळं हैलाकांडी जिल्ह्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनं आपल्या सामाजिक जाणीवेला आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या दाव्यांना पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे.
पोलिसांनी 5 संशयितांना घेतलं ताब्यात : मिळालेल्या माहितीनुसार, हैलाकांडी पोलिसांनी या प्रकरणी पाच संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. तसंच पुढील तपास सुरू आहे. ही घटना रविवारी (2 ऑगस्ट) रात्री सुमारे साडे अकरा वाजता, कटलीचेरा पोलीस ठाण्यांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग 6 (NH-6) जवळील एका घरात घडली. पोलिसांच्या अहवालानुसार, त्यावेळी पीडित किशोरवयीन मुलगी घरात एकटीच होती.
स्थानिकांमध्ये संतापाचा उद्रेक : एका अज्ञात हल्लेखोरानं कुटुंबातील इतर सदस्य घरात नसल्याचं पाहून घरात प्रवेश केला आणि हा अत्याचाराचा आणि हत्येचा गुन्हा केला. आरोपीनं कथितरित्या त्या निष्पाप मुलीवर बलात्कार केला आणि आपली क्रूरता लपवण्यासाठी तिची निर्घृणपणे हत्या केली. यानंतर आज सकाळी या भीषण घटनेची बातमी पसरताच, स्थानिकांमध्ये संतापाचा उद्रेक झाला.
राष्ट्रीय महामार्ग 6 रोखून धरला : स्थानिकांनी तीव्र आंदोलन केलं आणि गुन्हेगारांना तत्काळ अटक करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करत राष्ट्रीय महामार्ग 6 रोखून धरला. या नाकेबंदीमुळं प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आणि शेकडो वाहने कित्येक तास अडकून पडली. हा राष्ट्रीय महामार्ग आसाम आणि मिझोराम यांना जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, मोठा पोलीस बंदोबस्त तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाला. पोलीस अधिकाऱ्यांनी संतप्त जमावाला शांत केले. तसंच या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे.
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