नववीत शिकणाऱ्या बालिकेनं दिला बाळाला जन्म : पोलिसांनी केला नराधमावर गुन्हा दाखल

नवववीत शिकणाऱ्या बालिकेवर बलात्कार केल्याचा आरोप पीडितेच्या नातेवाईकांनी केला. या प्रकरणी पोलिसांनी राहुल नावाच्या तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Minor girl gives birth to a child in Jalandhar
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 9:42 PM IST

चंदीगड : अल्पवयीन तरुणीनं बाळाला जन्म दिल्याननं मोठी खळबळळ उडाली. ही घटना जालंधरच्या बिलगा पोलीस ठाण्याच्या परिसरात असलेल्या एका गावात घडली आहे. या प्रकरणी अमृतसरमधील रहिवासी असलेल्या 'राहुल' नावाच्या तरुणावर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपी राहुलविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम ६५(१) आणि 'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण' (POCSO) कायद्याच्या कलम ६ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

नववीत शिकणाऱ्या बालिकेनं दिला बाळाला जन्म :तक्रारदार महिलेनं पोलिसांना माहिती दिली की, "तिची १५ वर्षीय भाची नववीत शिकणारी विद्यार्थिनी आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून त्यांच्या मुलीला पोटदुखीचा त्रास होत होता. सुरुवातीला तिला एका खासगी डॉक्टरांकडून औषधोपचार देण्यात आले, परंतु तिला काहीच आराम मिळाला नाही. १९ एप्रिल २०२६ रोजी, जेव्हा तिला पोटात तीव्र वेदना होऊ लागल्या, तेव्हा तिला 'फिल्लौर' येथील एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथून तिला एका खासगी स्त्रीरोगतज्ज्ञाकडं रेफर करण्यात आलं. तपासणी केल्यानंतर, संबंधित स्त्रीरोगतज्ज्ञानं ती मुलगी गर्भवती असून तिची गर्भधारणेची मुदत संपली आहे, असं सांगितलं. त्यानंतर, त्या मुलीची प्रसूती करण्यात आली.

राहुलनं बलात्कार केल्याचा आरोप : प्रसूतीनंतर तक्रारदार महिलेनं आपल्या भाचीची विचारपूस केली. त्यावेळी त्या मुलीनं उघड केलं की, अमृतसरचा राहणारा असलेल्या 'राहुल' नावाच्या तरुणानं तिच्यावर बलात्कार केला होता. राहुलचा संपूर्ण पत्ता अद्याप समजलेला नाही. आपल्या तक्रारीत, महिलेनं नमूद केलं आहे की पीडित मुलगी ही तिच्या भावाची धाकटी मुलगी आहे. तिच्या भावाची पत्नी सुमारे १३ वर्षांपूर्वीच त्याला सोडून गेली होती. शिवाय, महिलेचे वडिलाचे सव्वा वर्षापूर्वी निधन झाल्यामुळे, पीडित मुलगी गेल्या सात महिन्यांपासून आपल्या आत्याकडेच राहत होती. या संदर्भात संपर्क साधला असता, फिल्लौरचे पोलीस उपायुक्त भारत मसीह यांनी सांगितलं की, "बिलगा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी गुरशरण सिंग यांनी आरोपी राहुलविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास अमृतसर पोलिसांकडं सोपवला आहे. ही घटना ज्या ठिकाणी घडली होती, तो भाग अमृतसर पोलीस क्षेत्राच्या हद्दीत येतो."

