मदुराईमध्ये मुख्यमंत्री विजय यांच्या कार्यक्रमात 15 जण पडले बेशुद्ध, उडाला गोंधळ
मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले लोक तीन तास उन्हात उभे होते आणि मुख्यमंत्री आल्यावर त्यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
Published : September 28, 2026 at 7:16 PM IST
मदुराई (तामिळनाडू) : मदुराईमध्ये मुख्यमंत्री विजय यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान 15 हून अधिक लोक बेशुद्ध पडले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले लोक तीन तास उन्हात उभे होते आणि मुख्यमंत्री आल्यावर त्यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
मुख्यमंत्र्यांची राजाजी रुग्णालयाला भेट : 'थाई मामन गोल्ड रिंग' (Thai Maman Gold Ring) योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी मुख्यमंत्री विजय यांनी सोमवारी मदुराई येथील सरकारी राजाजी रुग्णालयाला भेट दिली. योजनेचा शुभारंभ केल्यानंतर, त्यांनी शासकीय राजाजी रुग्णालयातील गरजू मुलांना सोन्याच्या अंगठ्या प्रदान केल्या. या कार्यक्रमासाठी रुग्णालयाबाहेर 'तमिळगा वेत्री कळघम' पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली होती आणि पोलिसांकडून सुरक्षेचे चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलं होतं.
15 हून अधिक लोक बेशुद्ध पडले : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जमावाला कडक उन्हात आणि पाण्याशिवाय तीन तास थांबावं लागलं. मुख्यमंत्री विजय रुग्णालयात दाखल होताच, एकापाठोपाठ एक 15 हून अधिक लोक बेशुद्ध पडले. लहान मुलं, महिला आणि प्रौढ व्यक्ती एकेक करून बेशुद्ध पडू लागल्या आणि घटनास्थळी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना उचलून रुग्णालयात दाखल केले.
रुग्णालयाबाहेर उडाला गोंधळ : बेशुद्ध पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी असा आरोप केला की, मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा वाहनं रुग्णालयासमोर रस्त्याच्या मधोमध उभी होती, ज्यामुळं रुग्णवाहिकांना आपत्कालीन उपचारांसाठी रुग्णालयात पोहोचणं अशक्य झाल्याचा आरोप बेशुद्ध पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. मात्र, त्यांनी सांगितलं की, बॅरिकेड्स लावलेल्या भागात बेशुद्ध पडलेल्यांना कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी पाणी, प्रथमोपचार आणि दिलासा दिला. या घटनेमुळं रुग्णालयाबाहेर काहीसा गोंधळ उडाला.
नवजात बालकांना 1 ग्रॅम सोन्याची अंगठी : दरम्यान, तमिळनाडू सरकारच्या 'थाई मामन गोल्ड रिंग' योजनेअंतर्गत, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्मलेल्या नवजात बालकांना 1 ग्रॅम सोन्याची अंगठी दिली जाते. या कार्यक्रमाला राज्याचे आरोग्य मंत्री अरुण राज, कायदा मंत्री निर्मल कुमार, उच्च शिक्षण मंत्री विश्वनाथ, जिल्हाधिकारी निशांत कृष्णा, आमदार कार्तिकेयन, कल्लानी, करुपैया आणि इतर उपस्थित होते.
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