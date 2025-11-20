अनोखा योगायोग! एकाच कॉलेजमधील एकाच बॅचमधील 14 पशुवैद्यकीय अधिकारी एकाच दिवशी होणार सेवानिवृत्त
केरळ पशुसंवर्धन विभागातील 14 जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी एकाच दिवशी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
Published : November 20, 2025 at 3:39 PM IST
तिरुअनंतपुरम : केरळ पशुसंवर्धन विभागातील 14 जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी एकाच दिवशी सेवानिवृत्त होणार आहेत. विशेष म्हणजे हे अधिकारी एकाच कॉलेजमधील एकाच बॅचमधील आहेत. 1987 मध्ये त्रिशूरमधील मन्नूथी येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात पशुवैद्यकीय शास्त्रात पदवी मिळविण्यासाठी 14 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. मात्र, त्यावेळी त्यांच्यापैकी कोणालाही कल्पना नव्हती की, ते एके दिवशी केरळ पशुसंवर्धन विभागांतर्गत जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी म्हणून एकत्र निवृत्त होतील. तर पशुसंवर्धन विभाग आता हा अनोखा योगायोग पाहण्यासाठी तयारी करत आहे.
31 मे 2026 रोजी होणार सेवानिवृत्त : पशुसंवर्धन विभागाच्या 71 वर्षांच्या इतिहासात असा क्षण कधीच घडला नव्हता. 1987 मध्ये मन्नूथी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात एकत्र शिक्षण सुरू करणारे 14 विद्यार्थी सध्या राज्यभरात जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवा देत आहेत. त्यांची एकत्रित निवृत्ती 31 मे 2026 रोजी होणार आहे. निवृत्त होणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी कोल्लम जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. डी. शाईन कुमार यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, त्यांच्या बॅचमध्ये सुरुवातीला 120 विद्यार्थी होते, जे तत्कालीन केरळ कृषी विद्यापीठाच्या प्रवेश क्रमांकाच्या आधारे 14 जिल्ह्यांमधून निवडले गेले होते.
पशुसंवर्धन विभागासाठी ही एक ऐतिहासिक घटना : डॉ. डी. शाईन कुमार म्हणाले, "आम्ही 1987 च्या बॅचचे आहोत. तेव्हा NEET नव्हती. पदवीधर झाल्यानंतर, आम्ही सर्वजण वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट आणि करिअरमध्ये सामील झालो, पण योगायोगानं, आमच्यापैकी 14 जण 14 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी झालो आणि आता आम्ही एकाच दिवशी निवृत्त होणार आहोत. हे खूप भाग्यवान आणि आनंदाची गोष्ट आहे." दरम्यान, यापूर्वी कधीही एकाच बॅचमधील इतके अधिकारी एकाच वेळी एकाच पदावरून निवृत्त झाले नाहीत. पशुसंवर्धन विभागासाठी ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
एक वर्ग, एक विभागाचा प्रवास : अलाप्पुझाचे जिल्हा अधिकारी डॉ. पी. व्ही. अरुणोदयम यांनी सांगितलं की, "बॅचचा एक अतिशय सक्रिय व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे. यावर आम्ही दररोज कामाशी संबंधित बाबी आणि इतर अनेक गोष्टींवर चर्चा करतो. जर एखाद्याच्या मुलाचं लग्न झालं तर संपूर्ण वर्ग सहभागी होतो. हे नातं आमची ताकद आहे." दरम्यान, सेवानिवृत्तीपूर्वी सर्व वर्गमित्र मन्नूथी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जुन्या सभागृहात एका मोठ्या कार्यक्रमाचं नियोजन करत आहेत. तसंच या कार्यक्रमाचे शीर्षक "एक वर्ग, एक विभागाचा प्रवास", असं असणार असल्याचं संयोजक डॉ. डी. शाईन कुमार यांनी सांगितलं.
सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी आणि त्यांची पोस्टिंग असलेले जिल्हे!
- डॉ. एस. रामा - तिरुवनंतपुरम
- डॉ. डी. शाईन कुमार - कोल्लम
- डॉ. पी. व्ही. अरुणोदयम - अलप्पुझा
- डॉ. संतोष – पठाणमथिट्टा
- डॉ. पी. के. मनोज कुमार – कोट्टायम
- डॉ. बिजू जेकब चेंबराठी – इडुक्की
- डॉ. पी.जी. राजेश - पलक्कड
- डॉ. पी. साजी कुमार – एर्नाकुलम
- डॉ. के.बी. जितेंद्र कुमार – त्रिशूर
- डॉ. एस. अनिल कुमार - कन्नूर
- डॉ. झकेरिया सादिक – मलप्पुरम
- डॉ. व्ही. गीता – कोझिकोड
- डॉ. टी. यू. शाहिना - वायनाड
- डॉ. बिंदू के. व्ही. - कासारगोड
