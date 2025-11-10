श्रीलंकन नौदलाची पुन्हा आगळीक; सागरी सीमा ओलांडल्याचा आरोप करत 14 मच्छीमारांना केलं अटक
श्रीलंकन नौदलानं 14 भारतीय मच्छीमारांना अटक केलं आहे. या मच्छीमारांनी सागरी सीमा ओलांडल्याचा आरोप श्रीलंकन नौदलानं केला आहे.
Published : November 10, 2025 at 1:50 PM IST
चेन्नई : श्रीलंकन सैन्य दलानं मागील महिन्यात तामिळनाडूच्या मच्छीमारांना अटक केल्यानं भारत आणि श्रीलंकेत तणाव वाढला. आता पुन्हा एकदा श्रीलंकन सैन्य दलानं भारतीय मच्छीमारांनी सागरी सीमा ओलांडल्याचा आरोप करत अटक केल्यानं खळबळ उडाली आहे. नेदुंथीवू (डेल्फ्ट बेट) जवळ मासेमारी करताना आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा ओलांडल्याचा आरोप करत श्रीलंकेच्या सैन्यानं तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी इथल्या 14 मच्छीमारांना अटक केली.
श्रीलंकेच्या नौदलानं मच्छीमारांना घातला वेढा : नेदुंथीवूजवळ श्रीलंकेच्या नौदलानं भारतीय मच्छीमारांच्या बोटींना वेढा घातला. भारतीय मच्छीमार यावेळी मासेमारी करत होते. त्यानंतर नौदलानं एक मासेमारी जहाज जप्त करुन 14 मच्छीमारांना ताब्यात घेतलं. या मच्छीमारांना चौकशीसाठी कंकेसंथुराई नौदल तळावर नेलं आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 3 नोव्हेंबरला श्रीलंकेच्या नौदलानं नागाप्पट्टिनम आणि रामनाथपुरम जिल्ह्यातील 35 मच्छीमारांना अटक केली. यावेळी श्रीलंकन नौदलानं चार बोटी जप्त केल्या. आता या घटनेनंतर लगेच श्रीलंकन नौदलानं पुन्हा 14 भारतीय मच्छीमारांना अटक केल्यानं तणाव वाढला आहे.
भारतीय नौदल मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी घालते गस्त : श्रीलंकन नौदलाकडून भारतीय मच्छीमारांवर हल्ला करणं, त्यांच्या बोटींचं नुकसान करणं, मासेमारी उपकरणं जप्त करणं आणि बळाचा वापर करणं असे आरोप करण्यात येत आहेत. या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे तामिळनाडूच्या किनारी समुदायांचं जीवनमान धोक्यात आलं आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कायमस्वरूपी राजनैतिक तोडगा काढण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. वारंवार होणाऱ्या या कारवाईबाबत विचारलं असता, नौदल अधिकारी कमोडोर सुव्रत मॅगन यांनी 7 नोव्हेंबरला सार्वजनिक कार्यक्रमात भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "कधीकधी आमचे भारतीय मच्छीमार सागरी सीमा ओलांडतात. त्यांना श्रीलंकेचं नौदल त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात काम करते. जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षितता करण्यासाठी आम्ही स्थानिक मच्छीमारांसोबत सतत काम करत आहोत. भारतीय नौदल मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी नियमितपणे गस्त घालत आहे." मात्र तरीही अटकसत्र सुरू असल्यानं मच्छीमारांची कुटुंबं चिंतेत आहेत.
