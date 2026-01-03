बस्तरमध्ये 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; चकमक अद्यापही सुरूच, मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त
छत्तीसगडमधील बस्तर परिसरात नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांमध्ये चकमक सुरू आहे. या चकमकीत आतापर्यंत सुकमामध्ये 12 तर विजापूरमध्ये 2 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलं.
Published : January 3, 2026 at 3:43 PM IST
रायपूर : सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये छत्तीसगडमधील बस्तरच्या जंगलात जोरदार चकमक सुरू आहे. या चकमकीत 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आलं. विजापूर आणि सुकमा इथं नक्षलविरोधी अभियान राबवत असताना ही चकमक उडाली. सुरक्षा दलाच्या जवानांनी सुकमामध्ये बारा आणि विजापूरमध्ये दोन नक्षलवाद्यांचा खात्मा केल्याची माहिती बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी दिली.
मोस्ट वॉन्टेड नक्षलवाद्यांचा खात्मा : "सुकमा आणि विजापूरमध्ये मारले गेलेले नक्षलवादी अनेक मोठ्या कारवायांमध्ये सहभागी होते. सुकमामध्ये मारल्या गेलेल्या 12 नक्षलवाद्यांमध्ये डीव्हीसीएम सदस्य कुख्यात नक्षलवादी मंगलु आणि हितेश यांचे मृतदेह सापडले आहेत. दोघंही कोंटा आयईडी स्फोटात सहभागी होते. या स्फोटामध्ये एएसपी आकाश राव गिरीपुंजे यांना वीरमरण आलं होतं. बिजापूरमध्ये मारले गेलेले नक्षलवादी अनेक हत्याकांडात सहभागी होते," अशी माहिती बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी दिली.
नक्षलवादी लपल्याची माहिती मिळाली अन् सुरू झाली चकमक : बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी चकमकीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी जगदलपूर पोलीस मुख्यालयात चकमकीची माहिती दिली. यावेळी बोलताना पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी सांगितलं की, "बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्यांच्या दक्षिणेकडील भागात सशस्त्र नक्षलवादी लपल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सुरक्षा दलांनी शोध मोहीम सुरू केली. या कारवाईत डीआरजी पथकं दक्षिण बस्तर प्रदेशात रवाना करण्यात आली. त्यानंतर आज सकाळी 5:00 वाजता विजापूरमध्ये नक्षलविरोधी कारवाई सुरू झाली. या कारवाईत 14 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाच्या जवानांना यश आलं."
14 कुख्यात नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळले : विजापूरमध्ये डीआरजी पथकाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक अजूनही सुरू आहे. सुकमा जिल्ह्यात सकाळी 8:00 वाजेपर्यंत सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गोळीबार सुरू होता. आतापर्यंत शोध मोहिमेदरम्यान 14 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह घटनास्थळावर सापडले आहेत. चकमकीच्या ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं आढळली. यात एके-47, इन्सास रायफल आणि एसएलआर रायफलचा समावेश आहे.
नक्षलवाद्यांसोबत चकमक सुरूच : घटनास्थळावर चकमक अजूनही सुरू आहे. या चकमकीत सहभागी असलेल्या जवानांच्या सुरक्षेमुळे चकमकीचं नेमकं ठिकाण, सहभागी सुरक्षा दलांची संख्या आणि इतर संवेदनशील माहिती सध्या शेअर करता येत नाही. ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर तपशीलवार माहिती शेअर केली जाईल, असंही यावेळी पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी यांनी यावेळी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितलं.
हेही वाचा :