फरिदाबादमध्ये भिंत कोसळून 12 शाळकरी मुलं जखमी, कुटुंबीयांचा संताप
हरियाणामधील भारत कॉलनी परिसरात 'हंस मेमोरियल पब्लिक स्कूल'जवळ बांधकाम सुरू असलेल्या एका घराची भिंत कोसळली.
Published : May 23, 2026 at 4:44 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणामधील भारत कॉलनी परिसरात शनिवारी (दि.23) 'हंस मेमोरियल पब्लिक स्कूल'जवळ बांधकाम सुरू असलेल्या एका घराची भिंत कोसळली. या घटनेत जवळपास 12 मुलं जखमी झाली आहेत. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही घटना सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली. दरम्यान, या घटनेमुळं परिसरात एकच घबराट उडाली असून, मुलांची सुखरूपता पाहण्यासाठी चिंतेत पडलेल्या पालकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली आणि संताप व्यक्त केला.
हॉस्पिटलमध्ये मुलांवर उपचार सुरू : प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, 'हंस मेमोरियल पब्लिक स्कूल'जवळ बांधकाम सुरू असलेल्या एका घराची भिंत अचानक कोसळली. त्यामुळं मुलांना सावरायला किंवा आडोसा घ्यायला अजिबात वेळ मिळाला नाही. "अनेक विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकले आणि त्यांच्या डोक्याला, हातांना तसंच शरीराच्या इतर भागांना दुखापत झाली आहे," असंही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. दरम्यान, स्थानिक रहिवासी आणि शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं जखमींना तात्काळ फरिदाबाद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमींपैकी चार मुलांची प्रकृती चिंताजनक आहे. इतर मुलांच्या डोक्याला जखम झाल्यामुळं टाके घालण्यात आले आहेत.
कुटुबीयांनी व्यक्त केला संताप : भिंत अचानक कोसळल्यानंतर शाळेच्या परिसरात किंकाळ्या आणि गोंधळाचे वातावरण पसरलं होतं. घटनेची माहिती मिळताच, मुलांच्या कुटुंबीयांनी आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी शाळा आणि रुग्णालयाकडे धाव घेतली. तसंच पोलीस आणि प्रशासकीय पथके घटनास्थळी दाखल झाली असून त्यांनी तपास सुरू केला आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत असून, प्रशासनाने अपघाताच्या कारणाबाबत सविस्तर अहवालाची मागणी केली आहे.
